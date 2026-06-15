El pasado romano de Murgi: El Ejido se suma a las Jornadas Europeas de Arqueología con actividades divulgativas en Ciavieja

El municipio de El Ejido se sumó a la conmemoración de las Jornadas Europeas de la Arqueología, que se celebraron el pasado 13 de junio, ... con actividades divulgativas en el Yacimiento de Ciavieja.

La jornada contó con dos propuestas paralelas, de naturaleza diferente pero complementaria, dirigidas a públicos de todas las edades. La concejala de Cultura, Elena Gómez, destacó que «estas actividades tienen como finalidad acercar la arqueología a la ciudadanía, fomentar el conocimiento y la participación en torno al patrimonio arqueológico y poner en valor su importancia como recurso cultural, social y económico. Los participantes han podido profundizar en el pasado de nuestro municipio a través de este enclave emblemático, así como dar a conocer la cultura arqueológica, sus métodos de trabajo y disciplinas asociadas».

Durante la mañana se desarrolló una actividad de arqueología experimental 'Tabulae ceratae…escribiendo sobre cera', dirigida por la arqueóloga Francisca Alcalá e incluida en la programación provincial de la Delegación Territorial de Cultura con motivo de estas jornadas europeas.

Familias, niños y adultos participaron en esta experiencia didáctica, en la que conocieron los soportes y utensilios de escritura utilizados en época romana, con especial atención a las tablillas de cera natural (tabula cerata). En ellas, los participantes reprodujeron algunos de los textos que los propios romanos transmitieron sobre la antigua ciudad de Murgi.

Por otra parte, el área de Cultura organizó una visita guiada con un enfoque renovado respecto a las habituales en el Yacimiento, centrada en dar a conocer los trabajos de restauración de pinturas murales que se están desarrollando en las termas murgitanas excavadas entre 2020 y 2022.

El proceso se explicó 'in situ' por la restauradora Noemí Sánchez, profesional con amplia experiencia en este tipo de intervenciones. Asimismo, los asistentes pudieron conocer las nuevas excavaciones arqueológicas iniciadas recientemente, que ya están aportando resultados relevantes con la exhumación parcial de una nueva estancia termal.

Para Gómez, «este tipo de iniciativas contribuyen a difundir la cultura arqueológica en todas sus dimensiones, desde la investigación y la restauración hasta la divulgación, acercando a la ciudadanía los métodos y disciplinas que hacen posible reconstruir nuestra historia y ponerla en valor».