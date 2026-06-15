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El pasado romano de Murgi: El Ejido se suma a las Jornadas Europeas de Arqueología con actividades divulgativas en Ciavieja

El Yacimiento acogió el pasado sábado un taller sobre escritura romana y una visita guiada para conocer los trabajos de restauración de las pinturas murales de las termas murgitanas

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El pasado romano de Murgi: El Ejido se suma a las Jornadas Europeas de Arqueología con actividades divulgativas en Ciavieja
(IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El municipio de El Ejido se sumó a la conmemoración de las Jornadas Europeas de la Arqueología, que se celebraron el pasado 13 de junio, ... con actividades divulgativas en el Yacimiento de Ciavieja.

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El pasado romano de Murgi: El Ejido se suma a las Jornadas Europeas de Arqueología con actividades divulgativas en Ciavieja

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