La eucaristía se llevó a cabo en esta parroquia del municipio. IDEAL

La Parroquia de San Isidro Labrador acoge la Misa de Exaltación de la Santa Cruz

El Ejido ·

Durante la eucaristía se llevó a cabo la imposición de medallas a los nuevos hermanos que se incorporaron a la Mayordomía y se hizo entrega de la primera Beca 'Camino y Esperanza'

J. C.

El Ejido

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:24

La Parroquia de San Isidro Labrador acogió la mañana de este domingo 14 de septiembre la solemne Misa con motivo de la Exaltación de la Santa Cruz, oficiada por el párroco Don Mariano Delgado y que contó con 'Voces de Esperanza'.

Los concejales Bernardo Robles y María del Mar Martínez, y la parlamentaria andaluza Julia Ibáñez acompañaron al Hermano Mayor de la Mayordomía de la Santa Cruz, David Álvarez, y al resto de miembros de la Mayordomía, representantes de hermandades del municipio y fieles.

Durante la Misa se llevó a cabo la imposición de medallas a los nuevos hermanos que se incorporaron a la Mayordomía y se hizo entrega de la primera Beca 'Camino y Esperanza' que creó la Mayordomía para ayudar a niños con discapacidad y trabajar de manera activa por la inclusión.

Por su parte, el Hermano Mayor hizo entrega a la presidenta de la Asociación Soy Especial y Qué, Mari Ángeles Navarro, de esta primera beca, dotada con la cantidad de 1.000 euros.

Por otro lado, el núcleo de Pampanico vivió un intenso y emotivo domingo con la celebración de su tradicional Romería en honor a San Rafael, organizada por la Comisión de Fiestas de Pampanico y la Junta Local, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido.

La comitiva partió alrededor de las 11.30 horas de la Ermita de San Rafael, recorriendo los distintos barrios de Pampanico hasta finalizar en el barrio Jacobo, con la imagen del Santo portado en un carruaje elaborado por Antonio Gutiérrez.

La concejala de Cultura, Elena Gómez, junto al presidente de la Junta Local, Salvador Aguilera, acompañó a los vecinos en una Romería que se convierte cada año en una bonita jornada de convivencia y hermandad, que ha contado con una gran paella y la actuación musical del grupo 'Canela en Rama'.

