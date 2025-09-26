La Parroquia de la Inmaculada Concepción de Balerma acoge la Misa en honor a la Virgen de Mercedes

La celebración de la onomástica de la Virgen de las Mercedes contó además con la actuación de la Tuna de la Facultad de Arquitectura Técnica de la Universidad de Granada

La Parroquia de la Inmaculada Concepción de Balerma acogió la noche de este miércoles 24 de septiembre la celebración de la Misa en honor a la Virgen de las Mercedes, patrona de Balerma, oficiada por el párroco Juan Manuel Góngora.

Organizada por la Hermandad Sacramental Virgen de las Mercedes y con la colaboración de la Junta Local de Balerma, decenas de fieles se dieron cita en el Templo para acompañar a su patrona en su Día, entre los que estuvieron presentes los concejales del Ayuntamiento de El Ejido Ángel Escobar, María José Martín y David Fernández, así como la presidenta de la Junta Local, Yasmina Ferrón, miembros de la Corporación Municipal y de la Junta Local.

La celebración de la onomástica de la Virgen de las Mercedes contó además con la actuación de la Tuna de la Facultad de Arquitectura Técnica de la Universidad de Granada.

Por otro lado, el municipio de Dalías celebraba este domingo 21 de septiembre el día grande de sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Luz, que ha tenido una de sus citas principales en la Misa Mayor celebrada en la Iglesia de Santa María de Ambrox y oficiada por el Obispo de Almería, D. Antonio Gómez Cantero. Ha cantado en la ceremonia el Coro Cristo de la Luz.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora ha acompañado al alcalde de Dalías, Francisco Lirola, en la celebración de la Misa Mayor de este tercer domingo de septiembre, que también ha contado con la presencia de la parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez; del concejal de Agricultura, Manuel Martínez; junto a autoridades políticas y eclesiásticas; miembros de la Real y Muy ilustre Hermandad del Cristo de la Luz; vecinos y devotos.

Los actos en la Iglesia de Santa María de Ambrox se han sucedido a lo largo de la mañana con la misa del alba y la bajada de la talla de su altar por parte de los miembros del Consorcio de Bomberos del Poniente, bajo la atenta mirada de los fieles que, como es tradición, han alzado sus brazos en ese momento.