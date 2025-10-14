El Parque Municipal llena de música y de sabores el III Mundial de Foodtrucks

J. Cortés El Ejido Martes, 14 de octubre 2025, 18:23 Comenta Compartir

El Parque Municipal acogió desde el pasado viernes 10 de octubre y hasta la tarde de este lunes día 13 el tercer Festival Mundial de Foodtrucks. Más de una decena de camionetas que llegaron cargadas de suculentos aromas y sabores con propuestas gastronómicas internacionales.

Un evento al aire libre y para todos los públicos, que incluye propuestas musicales para todas las edades y gustos, actividades infantiles y en familia. La concejala de Cultura, Elena Gómez, recorrió el viernes los puestos para conocer las distintas propuestas que se abren al público, y el buen ambiente que desde el primer día se vivió en esta tercera edición, cuyo primer concierto estuvo dedicado a los más pequeños con un Cantajuegos Disney. Posteriormente tomó el relevo un Tributo a AC/DC.

Jornadas

La segunda jornada, la de este sábado, contó con pintacaras y tatoos para los pequeños desde las 13.15 horas, mientras que la música de Camela puso la banda sonora al mediodía con un destacado Tributo. La música continuó durante la tarde - noche con los tributos a Bon Jovi y Extremoduro.

Por su parte, el domingo llegó con nuevas propuestas musicales para acompañar a las Foodtrucks como un Tributo a Triana a las 14.00 horas, un Pasacalles Mágico Infantil desde las 19.45 horas y un tributo a Estopa desde 21.45 horas, mientras que los más pequeños pudieron disfrutar del show de Los Payasos de la Tele este lunes desde las 13.45 horas, y el Tributo a Queen cerró la programación musical desde las 14.15 horas.

Por otro lado, la nave de Ejidomar acogió el pasado jueves 9 de octubre una actividad de la que disfrutaron alrededor de 550 personas del municipio, pertenecientes a las doce Asociaciones de Mayores con que cuenta El Ejido y a la que se sumaron usuarios del programa municipal de mayores en situación de soledad no deseada, que desarrolla el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

La 'Degustación Gastronómica' se enmarca en el programa de actividades de Participación Activa, organizadas por el Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Servicios Sociales, con el que se conmemora el Día Mundial del Mayor, con el objetivo de fomentar la participación activa de los mayores, que colaboran aportando sus propios platos, basados en ingredientes y recetas tradicionales de la zona.

El alcalde, Francisco Góngora, y la edil del área, Delia Mira, acompañaron a los mayores en esta cita culinaria, con la que se impulsa que los mayores se interrelacionen, socialicen y disfruten, compartiendo intereses, gustos, experiencias y vivencias.