El Papa Benedicto XVI tendrá una calle cercana al Parque San José

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido del pasado 24 de septiembre aprobó el nombre de Calle Papa Benedicto XVI para una vía ... urbana actualmente sin denominación, situada junto al Parque San José y el recinto ferial. Con esta decisión se formaliza la denominación de este vial, facilitando su identificación y localización dentro del callejero municipal.

El nombre propuesto hace referencia al Pontífice Ratzinger, que fue el 265º Papa de la Iglesia católica, gobernando desde 2005 hasta su renuncia en 2013, siendo Papa emérito hasta su fallecimiento en 2022. Destacó por ser uno de los teólogos e intelectuales más brillantes de la era moderna.

Por otra parte, la Junta de Gobierno también aprobó la solicitud de una subvención por importe de 128.425 euros para la puesta en marcha del proyecto 'Escuelas de Verano Corresponsables', en el marco del Plan Corresponsables.

La iniciativa, impulsada desde el área de Servicios Sociales, tiene como finalidad «facilitar la conciliación de las familias mediante la prestación de servicios de cuidado profesional de menores durante el periodo estival, garantizando al mismo tiempo unas condiciones laborales adecuadas para las personas encargadas de desarrollar estas tareas», indicó Ibáñez.

El proyecto contempla la prestación de servicios para menores de hasta 16 años, o hasta 21 años en el caso de personas con discapacidad reconocida, durante los meses de julio y agosto y en distintos núcleos. Los servicios se desarrollarán en dependencias públicas convenientemente habilitadas, como centros educativos, centros socioculturales, instalaciones municipales, polideportivos o bibliotecas, entre otros espacios que cumplan las correspondientes medidas sanitarias y de seguridad.