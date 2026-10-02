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El Papa Benedicto XVI tendrá una calle cercana al Parque San José

Con esta decisión se formaliza la denominación de este vial, facilitando su identificación y localización dentro del callejero municipal

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Uno de los momentos de la celebración de la Junta de Gobierno.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido del pasado 24 de septiembre aprobó el nombre de Calle Papa Benedicto XVI para una vía ... urbana actualmente sin denominación, situada junto al Parque San José y el recinto ferial. Con esta decisión se formaliza la denominación de este vial, facilitando su identificación y localización dentro del callejero municipal.

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El Papa Benedicto XVI tendrá una calle cercana al Parque San José

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El Papa Benedicto XVI tendrá una calle cercana al Parque San José