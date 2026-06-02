Paola Viñolo Ruiz, alumna del CEIP Santa María del Águila, se convierte en 'Presidenta por un día'

El núcleo de Santa María del Águila ha elegido a su 'Presidenta por un día' en la figura de Paola Viñolo Ruiz, alumna de 12 ... años de sexto de Primaria del CEIP Santa María del Águila.

Ella ha sido la ganadora del concurso de redacción que, cada año, con motivo de las fiestas patronales del núcleo, invita al alumnado de los centros educativos de La Aldeílla a ponerse en la piel de los responsables públicos y, de esta manera, los acerca a la realidad institucional, convirtiéndose en «presidentes de la junta local» por un día.

La joven ha tenido la oportunidad de conocer al alcalde, Francisco Góngora, durante una visita al Ayuntamiento en la que ha estado acompañada por el presidente de la Junta Local, Jerónimo Ibáñez.

Al regidor le ha trasladado aquello que ella mejoraría en Santa María del Águila como contar con una piscina, con quioscos en los parques que ayuden a fomentar los encuentros vecinales y más pistas deportivas que podrían albergar competiciones en el núcleo.

Por su parte, el alcalde la ha felicitado y la ha animado a que continúe «siendo responsable, siga con sus estudios y comprometida con su pueblo». Paola ha realizado también una visita a las instalaciones de la Policía Local y al Teatro Auditorio. Además, dirigió unas palabras el día del pregón y de la coronación de reinas y damas.