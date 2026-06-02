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Paola Viñolo Ruiz, alumna del CEIP Santa María del Águila, se convierte en 'Presidenta por un día'

Al regidor le ha trasladado aquello que ella mejoraría en Santa María del Águila

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La joven ha tenido la oportunidad de conocer al alcalde, Francisco Góngora, durante una visita al Ayuntamiento.
La joven ha tenido la oportunidad de conocer al alcalde, Francisco Góngora, durante una visita al Ayuntamiento. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El núcleo de Santa María del Águila ha elegido a su 'Presidenta por un día' en la figura de Paola Viñolo Ruiz, alumna de 12 ... años de sexto de Primaria del CEIP Santa María del Águila.

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Paola Viñolo Ruiz, alumna del CEIP Santa María del Águila, se convierte en 'Presidenta por un día'

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Paola Viñolo Ruiz, alumna del CEIP Santa María del Águila, se convierte en 'Presidenta por un día'