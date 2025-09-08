Pampanico pone el punto final a sus fiestas patronales La Misa rociera y la procesión en honor a San Rafael han puesto el broche de oro a una intensa semana en el núcleo ejidense

Marcos Tárraga Almería Lunes, 8 de septiembre 2025

La Misa rociera y la procesión en honor a San Rafael han puesto el punto final a una intensa semana en el núcleo ejidense de Pampanico con motivo de sus fiestas que ha contado con una amplia programación para todas las edades.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha asistido a la Eucaristía, que se ha celebrado en la Plaza donde se ubica la Ermita de San Rafael, junto al presidente de la Junta Local de Pampanico, Salvador Aguilera; la parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez; la edil de Cultura, Elena Gómez; y el concejal de Mantenimiento y Servicios, Bernardo Robles. Una Misa que ha estado oficiada por el párroco Don Juan Manuel Góngora y que también ha contado con la presencia de miembros de la Corporación Municipal y numerosos vecinos.

A continuación, la Banda Sinfónica de El Ejido ha puesto la nota musical a la procesión que ha recorrido algunas de las principales calles de este núcleo.