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Paella gigante, música, misa y procesión por San Pancracio

Los festejos se extenderán hasta el domingo 10 de mayo

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Imagen de San Pancracia.
Imagen de San Pancracia. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El barrio de Venta Carmona, de El Ejido, celebrará del 7 al 10 de mayo sus tradicionales fiestas en honor a San Pancracio, con un ... completo programa de actividades organizado por la Asociación Cultural San Pancracio y la colaboración de la Junta Local Santa María del Águila.

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Paella gigante, música, misa y procesión por San Pancracio

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