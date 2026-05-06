Paella gigante, música, misa y procesión por San Pancracio

El barrio de Venta Carmona, de El Ejido, celebrará del 7 al 10 de mayo sus tradicionales fiestas en honor a San Pancracio, con un ... completo programa de actividades organizado por la Asociación Cultural San Pancracio y la colaboración de la Junta Local Santa María del Águila.

Durante cuatro días, los vecinos podrán disfrutar de propuestas dirigidas a todos los públicos, que combinan tradición, convivencia y ocio. La programación dará comienzo mañana jueves 7 de mayo a las 20.00 horas con una degustación de postres en el Club de la Tercera Edad, una cita pensada para fomentar la participación y el encuentro entre generaciones.

El viernes 8 de mayo, también a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar una gala de baile y playbacks y a las 22.00 horas la noche continuará con la actuación de Antonio Amar junto a Embrujo Andaluz.

El sábado 9 de mayo será una jornada intensa de actividades. A las 14:00 horas se celebrará una gran paella gigante, con pan y bebida por un precio de 7 euros. Por la tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar el concierto de Manuel Santiago en el Bar Toribio. La jornada culminará a las 23.00 horas con la actuación del DJ Jaime García, que animará la noche con música actual.

El domingo 10 de mayo estará especialmente dedicado a los más pequeños y a los actos religiosos. A las 12.00 horas se celebrará una fiesta de la espuma, con un coste simbólico de 1 euro. Ya por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar la misa en honor a San Pancracio en el patio del colegio, seguida de una procesión de alabanza.

Además, durante todo el fin de semana habrá barra, churrería, puestos y colchonetas, ampliando así la oferta lúdica para los asistentes.