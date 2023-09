Padres del IES Francisco Montoya protestan por la masificación de sus aulas

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Los alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional arrancaron el pasado viernes el curso académico 2023-2024. Un inicio de curso que en el Instituto de EducaciónSecundaria (IES)Francisco Montoya, del núcleo de Las Norias, tuvo lugar con protesta incluida de los padres a la puerta del centro, ante la decisión de la Consejería de Educación de no conceder todos los módulos necesarios que desde el centro se pedían para arrancar el curso con las garantías necesarias de que todos sus alumnos puedan recibir una educación pública de calidad.

El IESFrancisco Montoya es un centro calificado de compensatoria, puesto que se trata de un núcleo donde existe una gran diversidad social y cultural, que se traslada también a las aulas. «Los poderes públicos tienen que velar porque tengamos un sistema educativo de calidad y eso solo se consigue con medios materiales y humanos», destaca AntonioArqueros, representante del AMPA La Noria de esta centro educativo.

En este sentido, Arqueros explica que «el problema es que en Primero de la ESO falta una unidad que fue prometida cuando acabó el proceso de escolarización en el mes de mayo y que a día de hoy ha sido rechazada porque nos comparan con las ratios de los institutos de la capital, cosa que desgraciadamente no es equiparable».

De hecho, Arqueros reconoce que en el caso de Primero en estos momentos no se supera el ratio, sino que está en el límite, que es de 29,7 alumnos por clase, pero aunque no se supera la ratio legalmente establecida en esta primera semana de curso, «el patrón que seguimos todos los años es que en este centro a lo largo del primer trimestre se siguen sucediendo las matriculaciones de alumnos recién llegados de fuera, de manera que para Navidad la ratio está más que superada», al tiempo que insiste en que «no se pueden medir igual las ratios que en centros que no son de compensatoria, ya que se necesitan recursos para amortiguar los efectos de la diversidad».

Y es que disponer de una unidad más no solo permite descongestionar las clases, sino que por cada unidad se tiene derecho a hasta cuatro docentes, lo que permite trabajar mejor aspectos como la diversidad, la multiculturalidad y el refuerzo educativo.

En este sentido, los padres afirman que junto a esta concentración se adoptarán nuevas medidas durante las próximas semanas como una reclamación a Delegación de Educación, una carta de queja al Defensor del Pueblo Andaluz, ya redactada, y seguirán con concentraciones o manifestaciones, «porque esto es un problema que llevamos arrastrados curso tras curso»tivo».

Este año, de las seis unidades solicitadas en Primaria tan solo tienen cinco; en Segundo sí les han concedido una más que habían solicitado, de manera que tienen seis; en tercero tienen cuatro y en cuarto les falta una, ya que con cuatro siguen superando los ratios.