Los padres de los colegios de Almerimar exigen en la calle saber la fecha de reinicio de las obras

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Como aquel cuento infantil popular de 'Que viene el lobo', los padres y madres de alumnos tanto del nuevo colegio Bahía de Almerimar como del CEIP Almerimar ya no se creen los plazos que la Administración andaluza les da. Y es que el próximo mes de septiembre la cuarta promoción de alumnos del CEIP Bahía de Almerimar comenzará su etapa educativa en un centro que aún no se ha construido, que ahora mismo está solo en cimientos, cuyas obras llevan paralizadas desde noviembre, teniendo que desplazarse para recibir los servicios de Aula Matinal y Comedor en el CEIP Almerimar y mirando al cielo cada vez que quieren realizar una actuación o actividad de celebración para ver si lo podrán realizar al aire libre o deberán suspenderlo, porque no tienen donde llevarlo a cabo.

Esta es la situación que pacientemente han estado soportando los padres del nuevo centro, pero una situación que de manera indirecta también está afectando desde hace años al CEIP Almerimar, construido como un colegio de dos líneas, pero que en realidad cuenta con tres y hasta cuatro aulas en algunos cursos, como ha explicado esta tarde el presidente del AMPA Aguamarina, Manuel Pujalte, y que se ha quedado casi sin espacio para que los niños disfruten de los recreos o que tiene que repartir a sus alumnos por espacios como la biblioteca cuando llega la hora del comedor para poder dar el servicio que los estudiantes requieren.

En este sentido, este año son tres aulas prefabricadas las que acogen a los 130 niños aproximadamente que ya están matriculados en el CEIP Bahía de Almerimar. Las clases de Infantil de 4 años y de 5 años están en un recinto temporal dentro del mismo espacio donde se está construyendo el colegio, mientras que los de 3 años están en un módulo prefabricado en el patio del otro centro.

«Queremos que retomen cuanto antes las obras», demanda Manuel Pujalte como primera reivindicación. La segunda pasa por unificar módulos. «El curso próximo entran 50 niños más y no hay espacio para ellos ahora mismo. Queremos que se amplíe el recinto temporal para el próximo curso, que se habilite la zona destinada a pistas polideportivas donde calculamos que caben cuatro módulos prefabricados y pongan todas las aulas juntas», insiste. Y es que aún no saben dónde irá la nueva prefabricada para dar cabida a los 50 alumnos de nuevo ingreso. Además las peticiones anunciadas ayer incluyen que el próximo curso exista aula de apoyo educativo, biblioteca, gimnasio, despacho de dirección y administración, y sala de profesores, además de un conserje.

Tras tantos plazos incumplidos, los padres ya han perdido la capacidad de confiar. «Esto ya clama al cielo y nos tememos que para septiembre de 2024 no esté hecho si los plazos siguen sin cumplirse. No queremos dar lugar a que haya un quinto año», denuncia Pujalte. Pese a todo, se muestran agradecidos de la visita hace unas semanas de la Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo. «Estamos agradecidos de que vengan a dar la cara y vengan a darnos explicaciones, pero nos están alargando continuamente los plazos. Hace unos meses nos dijeron que las obras se retomarían para marzo o abril, y ahora que para antes del verano. Ya no nos convence», subraya Pujalte, quien ha anunciado durante la concentración a los padres, que el último plazo que les han dado apunta a que en tres o cuatro semanas se podrían estar retomando las obras.

En cualquier caso, los padres están dispuestos a seguir adoptando medidas y continuar con las movilizaciones hasta que no vean obreros trabajando.