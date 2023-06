Los padres del CEIP Santa María del Águila exigen una reunión con Educación

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Los padres de los alumnos de Infantil del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Santa María del Águila suman ya un mes manifestándose cada viernes a las puertas del centro todos los viernes para exigir arreglos urgentes que llevan demandando desde hace más de una década ante los oídos sordos de la Administración andaluza.

De hecho, el AMPA tiene solicitada incluso una reunión con la Delegación de Educación a la que no reciben respuesta. Y es que la situación ya es insostenible, afirman. El edificio no cuenta aún con salida de emergencia, cuando además dispone de dos plantas, tiene unos baños que afirman no están adaptados para niños de tan corta edad, de tres a cinco años, y que los menores no pueden utilizar sin ayuda; los azulejos se caen sin previo aviso, con los peligros de seguridad que genera con una población de tan corta edad, y las lamas de las ventanas vuelan con las rachas de viento, cayendo al suelo en cualquier sitio con los accidentes que esto puede provocar.

Desde el AMPA afirman que continuarán con sus protestas e incluso no descartan trasladarlas a las propias puertas de la Delegación de Educación antes de que acabe el curso, para hacerse oír sea como sea. Y es que por delante llega un período estival de vacaciones que sería el momento idóneo para poder llevar a cabo estos arreglos por procedimiento de urgencia.

Lemas como 'el olor es vomitivo, los baños primitivos' o 'basta de parchear, queremos reformas ya' son algunos de los gritos que se escuchan cada viernes a las puertas del centro, pero que de momento no llegan a quienes tienen que tomar las decisiones.

Curiosamente y pese a que el AMPA lleva trasladando estas peticiones muchos años, estas obras siguen sin realizarse, si bien desde Educación sí se están llevando a cabo obras para instalar un ascensor en el edificio, con el objetivo de hacerlo más accesible.