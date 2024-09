Padres y alumnos del IES Francisco Montoya de Las Norias se preparan para manifestarse

Inmaculada Acién El Ejido Sábado, 21 de septiembre 2024, 08:00 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

. Padres y alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES)Francisco Montoya de Las Norias se preparan para movilizarse ante lo que consideran una decisión injusta de la consejería de Educación. Y es que si el año pasado ya iniciaron el curso con aulas con ratios al límite en Primero de la ESO, este año vuelve a suceder lo mismo en el inicio de curso, en este caso, con los alumnos de Segundo.

Actualmente el centro tiene matriculados un total de 150 alumnos en Segundo de la ESO, lo que deja una ratio por clase de 30 años, cifra que marca el límite de ratio establecida para Educación Secundaria.

Desde el AMPA del centro defienden que se trata de un instituto calificado de compensatoria o de difícil desempeño, puesto que se trata de un núcleo donde existe una gran diversidad social y cultural, que se traslada también a las aulas. Es por ello que el propio centro educativo solicitó una unidad más para Secundaria con el objetivo de bajar esa ratio y poder dar clases en mejores condiciones para los alumnos. Sin embargo, la petición fue rechazada desde la delegación de Educación. Ahora ha sido el AMPAel que también ha hecho la misma petición.

Y es que como explica Antonio Arqueros, representante del AMPA La Noria de esta centro educativo, aunque no se supera la ratio legalmente establecida en estas primeras semanas de curso, puesto que la ratio se sitúa en 30 que es límite establecido, sobre el que incluso se permite un incremento del 10% en caso de necesidad, «el patrón que seguimos todos los años es que en este centro a lo largo del primer trimestre se siguen sucediendo las matriculaciones de alumnos recién llegados de fuera, de manera que para Navidad la ratio está más que superada», al tiempo que insiste en que «no se pueden medir igual las ratios que en centros que no son de compensatoria, ya que se necesitan recursos para amortiguar los efectos de la diversidad».

Es por ello que afirma que no dudarán en manifestarse si es necesario y que ya se están dando los pasos para ello.

De hecho, Arqueros subraya que ya el año pasado se puso una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz durante la visita de la oficina itinerante a El Ejido, a la que desde el AMPAaún están esperando respuesta.

Respuesta de Educación

Desde la delegación de Educación se señala a IDEAL que «no hay normativa en la que se establezca una ratio diferente para los centros de difícil desempeño», al tiempo que se añade que desde la Delegación Territorial «se intenta mantener una ratio no demasiado elevada para este tipo de centros siempre que sea posible». No obstante, insisten en que «la ratio establecida en ESO es de 30 y en Bachillerato de 35, a la que se puede añadir un 10% en caso de necesidad», con lo cual no se superaría en ninguno de los cursos, pese a encontrarse en muchos casos al límite. Y es que si en Segundo de la ESO el ratio se sitúa en el máximo, en segundo de Bachillerato el ratio se eleva a 36.