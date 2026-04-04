Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores recorren las calles de Balerma en el Jueves Santo
La Parroquia de La Inmaculada Concepción de Balerma ha acogido la Eucaristía de la Última Cena del Señor
J. C.
El Ejido
Sábado, 4 de abril 2026, 14:47
El núcleo de Balerma ha vivido de manera muy especial este Jueves Santo. La Parroquia de La Inmaculada Concepción de Balerma ha acogido la Eucaristía ... de la Última Cena del Señor, seguida de la solemne procesión de los Titulares Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, portados por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que han recorrido las calles del núcleo. El momento más emocionante ha sido el encuentro en la Puerta del Sol.
Ha contado con la presencia del vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar, los concejales María José Martín y David Fernández, y la presidenta de la Junta Local de Balerma, Yasmina Ferrón.
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