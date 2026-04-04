Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concejales asistieron a este evento. IDEAL

Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores recorren las calles de Balerma en el Jueves Santo

La Parroquia de La Inmaculada Concepción de Balerma ha acogido la Eucaristía de la Última Cena del Señor

J. C.

El Ejido

Sábado, 4 de abril 2026, 14:47

Comenta

El núcleo de Balerma ha vivido de manera muy especial este Jueves Santo. La Parroquia de La Inmaculada Concepción de Balerma ha acogido la Eucaristía ... de la Última Cena del Señor, seguida de la solemne procesión de los Titulares Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, portados por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que han recorrido las calles del núcleo. El momento más emocionante ha sido el encuentro en la Puerta del Sol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una reforma histórica que cambiará el Patio de los Leones de la Alhambra
  2. 2 El vuelco de un coche en la A-44 deja retenciones a la altura de Campotéjar
  3. 3

    La bella resurrección del río Beiro
  4. 4 Otro ataque a un autobús en Norte se salda sin consecuencias de gravedad aunque obliga a nuevos desvíos
  5. 5 Buscan en Málaga a un joven de 20 años por agredir a una mujer en Zafarraya
  6. 6 Detenido un individuo e identificados otros dos como presuntos autores del robo viral en una vivienda de Baza
  7. 7

    Trump anuncia un «posible» e inminente acuerdo de paz tras llamar «locos cabrones» a los dirigentes de Irán
  8. 8 «Tenemos endiosados a los jueces»
  9. 9 Tráfico suma dos carriles adicionales en la A-44 para el regreso a Granada desde la Costa este domingo
  10. 10

    Granada, metal y mucho corazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores recorren las calles de Balerma en el Jueves Santo

Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores recorren las calles de Balerma en el Jueves Santo