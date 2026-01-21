«Hasta 18 pacientes» por enfermera: Satse alerta de «sobrecarga» en el Hospital de Poniente

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Almería ha denunciado «la situación crítica de sobrecarga asistencial que afecta a los hospitales de la provincia de Almería, ... con especial gravedad en el Hospital Universitario de Poniente». Según ha trasladado este miércoles en un comunicado la organización sindical, «la insuficiente dotación de enfermeras, enfermeros, enfermeras especialistas y fisioterapeutas en este centro está poniendo en riesgo directo la seguridad de los pacientes y comprometiendo la calidad de los cuidados».

A este respecto, Satse ha asegurado que la ratio actual enfermera-paciente en el Hospital de Poniente se sitúa «muy por encima» de los estándares europeos recomendados. «Mientras en Europa se considera segura una ratio de ocho pacientes por enfermera en plantas de hospitalización, en este centro almeriense cada profesional debe atender hasta 18 pacientes durante los turnos de tarde y noche», ha detallado el colectivo profesional.

«Esta situación -denuncia el sindicato- genera niveles extremos de estrés, fatiga acumulada y un entorno propicio para errores asistenciales con consecuencias potencialmente graves».

Además, Satse ha añadido que «el problema no se limita a las plantas de hospitalización» sino que «la saturación impide el traslado oportuno de pacientes desde otros servicios críticos como Urgencias, quirófano, paritorio o la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), generando una cadena de colapso asistencial».

Sin enfermeras de noche

El colectivo sindical considera «especialmente preocupante» el caso de la Unidad de Reanimación postquirúrgica, «que carece de cobertura de Enfermería en turno de noche, a pesar de albergar pacientes en estado grave tras intervenciones quirúrgicas». «El mismo personal que debería atender esta unidad debe cubrir simultáneamente los quirófanos de urgencias, lo que multiplica los riesgos para la seguridad del paciente», ha lamentado.

Sobre el centro hospitalario de El Ejido, ha remarcado el colectivo sindical en que «es el centro de referencia para una población de aproximadamente 300.000 personas, con un alto índice de pluripatología y necesidades complejas de cuidados». A su juicio, con cerca de 300 camas de hospitalización, «las infraestructuras resultan insuficientes si no van acompañadas de una plantilla de enfermeras y enfermeros acorde a la demanda real».

A esta denuncia ha sumado Satse, además, que considera que existe «una clara desigualdad» en la distribución de recursos humanos respecto a otros hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), donde las ratios, según ha asegurado, «son significativamente más favorables».

«Esta situación ha generado un profundo malestar entre el personal de enfermería del centro, que se siente abandonado por la Administración. La falta de apoyo institucional, sumada a las condiciones laborales insostenibles, está provocando una fuga progresiva de profesionales hacia otros centros con mejores condiciones, lo que agrava aún más el déficit de personal», ha apuntado el sindicato, que exige al SAS «una adecuación inmediata y estructural de la plantilla de enfermeras, enfermeros, enfermeras especialistas y fisioterapeutas en el Hospital Universitario de Poniente, ajustada a los volúmenes reales de actividad y a los estándares de seguridad».

Para el sindicato, «garantizar unos cuidados dignos, seguros y de calidad no es una opción, sino una obligación ineludible», ha concluido.