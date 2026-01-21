Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

«Hasta 18 pacientes» por enfermera: Satse alerta de «sobrecarga» en el Hospital de Poniente

El Sindicato de Enfermería denuncia que la Unidad de Reanimación del centro hospitalario de El Ejido «carece de cobertura de Enfermería en turno de noche»

Miércoles, 21 de enero 2026, 14:42

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Almería ha denunciado «la situación crítica de sobrecarga asistencial que afecta a los hospitales de la provincia de Almería, ... con especial gravedad en el Hospital Universitario de Poniente». Según ha trasladado este miércoles en un comunicado la organización sindical, «la insuficiente dotación de enfermeras, enfermeros, enfermeras especialistas y fisioterapeutas en este centro está poniendo en riesgo directo la seguridad de los pacientes y comprometiendo la calidad de los cuidados».

