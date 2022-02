«Es un orgullo poder representar a El Ejido en la final del Campeonato de España»

El próximo 19 de marzo, Día del Padre, se disputará en el municipio salmantino de La Alberca la final de Campeonato de España de Cortadores de Jamón, organizado por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón. Allí serán los ocho mejores clasificados a lo largo del pasado año 2021 los que se disputen el título. Un evento en el que por primera vez estará representado el nombre de El Ejido y de la provincia de Almería en general, y la primera vez en la que Francisco Serrano logra meterse en ella.

–Es de Murcia pero representa a El Ejido.

–Sí, a mucha gente le choca, pero es así. Cuando empecé a concursar decidí llevar el nombre de El Ejido, porque aunque yo soy murciano y eso no lo olvido, también hay que saber quién te tendió la mano y te ha acogido, y a mi familia y a mí nos acogieron aquí muy bien. Es un orgullo poder representar a El Ejido y a Almería en general, y así lo hice en 2021. Para la gente puede ser confuso, pero la respuesta es que represento a El Ejido por agradecimiento.

–Primero pasó por Sevilla, ¿no?

–Cuando llevaba 8 o 9 meses en el mundo del jamón, en 2018, me fui a Sevilla y Andalucía es quien me ha brindado la oportunidad de crecer en la profesión. Allí empecé a formarme y estuve trabajando hasta 2020. Con la irrupción de la covid, fui uno de tantos afectados profesionalmente. Trabajaba en una sala blanca, pero como había tanta incertidumbre laboral, éramos sector primario pero no sabíamos cómo iba a afectar al volumen de negocio, decidieron despedirme.

–¿Eso le llevó a cambiar de aires?

–Acabábamos de ser padres. Mi hija apenas tenía 20 días cuando me despidieron. Mi mujer y yo empezamos a buscar salidas y en pleno covid, estando encerrados, se nos ocurrió una idea de negocio de venta online.

–¿Y cómo les trae esa idea hasta El Ejido?

–Conocemos a una familia muy buena, que nos dio la oportunidad de desarrollar ese proyecto que traíamos. Tuvimos suerte o constancia, y fueron bien la cosas. Hablamos con la familia Daza Palmero para emprender este negocio y ellos fueron quienes nos ayudaron y apoyaron en plena pandemia y entre todos seguimos con ilusión mandando jamones loncheados a a toda España y fuera de España desde 'La Despensa de Viki', que es un departamento más dentro del Hotel Victoria. El 13 de mayo de 2020 llegamos a Almería y el 1 de junio empezamos con este negocio.

–¿Cómo regresa al mundo de los concursos después de que se paralizaron por la covid?

–Fue un almeriense, Ginés Rodrigo, un gran amigo, quien el año pasado, en el mes de agosto, me empujó a hacer un concurso en Librilla, en Murcia. Coincide que en Librilla fue donde realicé mi primer concurso cuando comencé a cortar jamón. Es un concurso al que le guardo mucho cariño. Yo pensaba que no estaba en forma y preparado, pero decidí participar por echar un rato y volver un poco a la competición. En ese primer concurso fui segundo.

–Eso le animó a continuar.

– Sí, ya fui encadenando concursos y ha sido un año muy constante de recorrer toda Andalucía concursando.Estuve en Ronda, en Palacios de Villafranca, en Lopera, Benalmádena... En todos los concursos he hecho podio, excepto en uno, y me ha servido para clasificarme para la final del Campeonato de España.

–¿Contra quién competirá?

–Me enfrento a compañeros muy buenos en la profesión y no va a ser nada fácil. Me enfrento al Campeón Internacional actual que es José Sabiote de Huelva, a Fran Ortiz de Fuengirola, a Carlos Muñoz de Toledo, a Javier Torres de Montequinto en Sevilla, a Antonio Fontás, de Torreperogil, Alberto Sánchez Periáñez de Badajoz y Jesús García, de Los Palacios y Villafranca.

–¿Cómo fue la clasificación?

–El paseo a la final lo ha decidido el primer concurso de Librilla. Ese fue el que me puso arriba en la pizarra y me ha mantenido ahí hasta el día de hoy.

–¿Es su primera final?

–Sí, nunca había podido optar a estar en la final y también es la primera vez que alguien va a representar el nombre de El Ejido y de Almería en el Campeonato de España. Con ninguna de las dos asociaciones que hay había sucedido. Y eso también hace que me sienta orgulloso. El Ejido ha sido quien más oportunidades me ha dado de llegar donde he llegado. En definitiva, Almería me lo ha dado todo a nivel de concurso y por eso me hace ilusión llevar su nombre a la final.

–¿Cómo se siente?

–Disfrutándolo de verdad. Tengo muchas ganas de que llegue el 19 de marzo. Es el sueño cuando te dedicas a competir, estar en esa final, porque al final es la suma de todos los concursos. También estoy un poco que no me lo creo. No obstante, es verdad que la situación de covid ha hecho que se hicieran menos concursos. Si se hubieran hecho más, no sé qué habría pasado.

–¿Qué espera?

–Espero ganar el día 19 y dejar de concursar a nivel de Ibérico, porque ser campeón de España es como ser prácticamente campeón del mundo. Somos los primeros por excelencia en este producto.