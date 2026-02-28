Organizan una tarde de convivencia frente a la 'Soledad No Deseada' en El Ejido

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido ha organizado una tarde de convivencia especial entre los usuarios del programa de 'Soledad No ... Deseada'.

Se ha desarrollado en el Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea donde los participantes han disfrutado de una merienda y diferentes juegos y actividades como karaoke y baile con sorpresas. Alrededor de una decena de personas mayores han podido compartir conversaciones, risas y entretenimiento.

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, ha explicado que «este tipo de acciones son muy necesarias para motivar a estas personas para que salgan de sus domicilios, comiencen a romper el círculo de aislamiento en el que viven, interactúen con personas de su entorno y puedan generar nuevas relaciones que les permitan reducir la sensación de soledad».

El programa de 'Soledad No Deseada', impulsado por el área de Servicios Sociales, tiene como objetivo atender a personas mayores que vivan solas y que no cuenten con familiares de apoyo o precisen de una red de soporte.

Junto a la tarde de convivencia de este jueves, se han previsto otras actividades dentro del calendario del programa como la asistencia a la Feria del Libro para participar en las actividades programadas desde el área de Cultura en la Plaza Mayor, o la tradicional fiesta de la fritá, las habas y el tocino de San Marcos, que se celebra cada año en el Parque Municipal.