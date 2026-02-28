Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Soledad No Deseada está impulsado por el área de Servicios Sociales. IDEAL

Organizan una tarde de convivencia frente a la 'Soledad No Deseada' en El Ejido

El programa de 'Soledad No Deseada', impulsado por el área de Servicios Sociales, tiene como objetivo atender a personas mayores que vivan solas

J. C.

El Ejido

Sábado, 28 de febrero 2026, 20:48

Comenta

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido ha organizado una tarde de convivencia especial entre los usuarios del programa de 'Soledad No ... Deseada'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una Dana llega este domingo a Andalucía: dónde va a llover y hasta cuándo
  2. 2 Días de plomo en Granada: tres tiroteos en una semana
  3. 3 ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Granada este sábado durante el Día de Andalucía?
  4. 4

    «El que no quiera que cambie el modelo organizativo del SAS, que no me vote»
  5. 5

    Condenan a la concejal de Igualdad de Pinos Puente por agredir a una vecina
  6. 6 Nueve días sin noticias de Rafael en Alhama de Granada: «No sabemos qué le ha podido pasar»
  7. 7

    «En unos temas coincido más con Ayuso y en otros con Felipe González»
  8. 8 Ana Alonso, en La Revuelta: «Nos dicen que paguemos el forfait, que somos unas ratas»
  9. 9 Muere un montañero tras sufrir una caída en Jerez del Marquesado
  10. 10

    «El inquilino te paga, puede seguir viviendo; el inquilino no te paga, no puede seguir viviendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Organizan una tarde de convivencia frente a la 'Soledad No Deseada' en El Ejido

Organizan una tarde de convivencia frente a la &#039;Soledad No Deseada&#039; en El Ejido