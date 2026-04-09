Organizan un encuentro sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes

La coalición Por Andalucía ha organizado para este viernes, 10 de abril, un encuentro ciudadano en El Ejido con el objetivo de informar sobre el ... proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras aprobado recientemente por el Gobierno de España.

El acto, que se celebrará a las 19:00 horas en la sede de Izquierda Unida (Paseo Juan Carlos I, 30), contará con las intervenciones de María Jesús Amate, candidata provincial de Por Andalucía y coordinadora de IU, la diputada de Sumar Viviane Ogou i Corbi y el abogado Enrique Ruiz Guerrero.

La cita servirá para desgranar los detalles del Real Decreto ley que, tras el histórico impulso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por 700.000 firmas, permite la regularización de quienes acrediten su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025.

Según ha explicado María Jesús Amate, esta medida es un paso necesario para «sacar de la invisibilidad» a miles de vecinos que ya forman parte de la comunidad almeriense. «No estamos ante un debate sobre herramientas de producción para el campo, sino ante una cuestión de derechos humanos y dignidad; regularizar es reconocer que quienes levantan cada día nuestra economía merecen respeto y seguridad jurídica», ha afirmado la candidata.

En este sentido, los organizadores han destacado la importancia de este proceso para la cohesión social y económica del Poniente. «La regularización beneficia al conjunto de la sociedad: permite que los trabajadores coticen y aporten a Hacienda, da seguridad a los empresarios para contratar de forma legal y, sobre todo, garantiza que nadie se quede atrás», han señalado desde la coalición.

Asimismo, Amate ha calificado de «profunda contradicción» el hecho de que se produzcan discursos que piden «la repatriación masiva de millones de personas» mientras la realidad del campo demuestra que «sin estas manos, la economía local simplemente no se sostiene».

Por su parte, Enrique Usoz, coordinador de la asamblea local de IU en El Ejido, ha lamentado la «estrategia del miedo» que, a su juicio, utilizan algunas formaciones políticas. «Es incoherente realizar actos a las puertas de los centros de acogida para señalar a quienes esperan una resolución de asilo, cuando esos mismos discursos, si se llevaran a cabo, vaciarían de trabajadores nuestros invernaderos y empresas», ha declarado Usoz. Para el coordinador local, el encuentro del viernes es una invitación a «sustituir el ruido por información real y soluciones valientes».

El acto pretende ser un espacio de asesoramiento y escucha para colectivos y ciudadanos conectando la realidad del Poniente Almeriense con el trabajo legislativo que el grupo de Sumar ha liderado en el Gobierno. La entrada será libre hasta completar aforo, con el objetivo de que El Ejido lidere el camino hacia una Andalucía «donde el origen no determine el acceso a los derechos básicos».