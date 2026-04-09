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El encuentro se realizará en la sede de IU en el municipio. IDEAL

Organizan un encuentro sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes

El Ejido ·

El acto se celebrará a las 19.00 horas en la sede de Izquierda Unida

Javier Cortés

El Ejido

Jueves, 9 de abril 2026, 12:53

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La coalición Por Andalucía ha organizado para este viernes, 10 de abril, un encuentro ciudadano en El Ejido con el objetivo de informar sobre el ... proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras aprobado recientemente por el Gobierno de España.

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