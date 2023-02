El Auditorio de El Ejido se convierte hoy y mañana en lugar obligado de paso de todos los amantes de los videojuegos y de todos aquellos que quieran pasar un rato entretenido, tanto con videojuegos actuales, descubrir las novedades, como echar la vista atrás y dejarse llevar por los recuerdos de los juegos retro.

Durante dos días, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, el Ayuntamiento de El Ejido y Arcade Bits, con la colaboración de la Diputación Provincial organizan Ejido Games XPO2023.

–Con distinto nombre pero son ya cuatro ediciones de este evento de videojuegos en El Ejido.

–Sí, es la cuarta edición del evento de vídeo juegos que hacemos en El Ejido, lo que pasa es que hicimos Xpobit en Huércal de Almería, lo trasladamos a El Ejido en 2019 y 2020 porque no se pudo hacer allí y cuando en 2022 volvió a Huércal, creamos Ejido Game XPO para que cada uno tenga su propia identidad. Por eso es la segunda edición.

–¿Cuáles fueron las cifras de participación del año pasado?

–El año pasado la estimación estuvo entre 2.500 y 3.000 asistentes, teniendo en cuenta que aún la pandemia estaba latente. Nos esperábamos menos, la verdad. No sé si ayudó también que coincidimos con el Carnaval y ese fin de semana llovió lo que hizo que también hubiera gente que iba al carnaval y terminó acudiendo a este evento.

–Este año vuelve a coincidir con Carnaval. ¿Esto es positivo?

–Yo creo que sí, porque la gente que va al Carnaval puede aprovechar también para pasarse y disfrutar un rato con nosotros y como es un evento para las familias, nos viene generar estas sinergias.

–¿Qué participación esperan para este año?

–Con volver a llegar a 3.000 personas nos damos por satisfechos, pero somos optimistas y queremos llegar a 4.000 personas, que es la cifra que tuvimos antes de la pandemia.

–¿Qué ha cambiado en estas cuatro ediciones?

–Hemos decidido que todo sea gratuito, tanto la entrada como la participación en los torneos. Queremos facilitar que las familias vengan con sus hijos y la gratuidad facilita ese objetivo. Pero más que cambios, lo que estamos haciendo es volver a parecernos a aquel primer Xpobit que celebramos y crecer hacia arriba en cuanto a ocupación del Auditorio. Este año tenemos dos plantas más y el año que viene queremos seguir creciendo.

–¿Qué media de edad tienen los asistentes?

–12 años clavado. Es nuestro target. Queremos un tipo de público que viene a jugar y a divertirse, que no quiere competitividad, que pueda venir con sus padres, que pueda echar un rato tanto con amigos como familiares.

–¿Hay cada vez más chicas?

–Sí. De hecho, sin ir más lejos, la mitad de la plantilla son chicas y son jugonas.

–¿Qué tipo de juegos gustan más a las chicas?

–Lo veo bastante homogéneo. Aunque sigue habiendo mucho tirón del Just Dance, también hay mucho chico que juega ya a esto. Juegan mucho a Mario Kart, Smash Bros, League of Legends (LoL), Minecraft. No obstante, los de deportes suelen ser más de chicos aún, por lo que vemos. El FIFA sigue siendo un coto privado de chicos.

–Una de las cosas que destaca en este evento es la presentación de videojuegos nuevos.

–Este año lo vamos a dar todo con el Hogwarts Legacy, que lo vamos a presentar a pantalla gigante, que es el juego de Harry Potter, que ha salido esta semana, por lo que lo tenemos muy fresco, y vamos a tener también Callisto Protocol, Sonic Frontiers... Casi todas las novedades que han salido vamos a tenerlas. Además, vamos a presentar dos juegos que se han hecho en la provincia de Almería. Mind Corridors, que es un juego de miedo, y Rap Attack, que es de un chico ejidense, Don Aitor, que es además rapero y va a abrir el evento con un par de canciones y vídeos de videojuego.

–Es importante que en un evento como este también se le empiece a dar visibilidad a los artistas locales.

–Sí. Vamos a traer a Nakama Project Almería, que es una asociación de artistas almerienses de ilustración, cómic y animación, pero hemos dado prioridad a la gente de El Ejido. De hecho, hay una chica del instituto Pablo Ruiz Picasso, Aixa, que va a mostrar su artesanía, junto a su madre que va a presentar un libro, Noé del IES Murgis hace el torneo de Brawl Stars. Dani DBK va a estar en la zona de baile y hará una actuación. No se trata de videojuegos solo, sino que damos la oportunidad a ilustradores, bailarines, raperos... Un montón de gente de El Ejido.

–¿Hay en Almería talento en cuanto a diseño de videojuegos?

–Sí que lo hay. Hay mucha gente que está diseñando y programando, lo que pasa es que no los conocemos, pero daremos sorpresas, porque estamos en contacto con varios colectivos en Almería y creo que para el próximo evento podremos hacer más cosas con talentos almerienses. Pero ya no solo programación, sino que hay salida profesional en hacer guiones, música, ilustración... Todo puede estar relacionado con los videojuegos.

–¿Somos jugones en Almería?

–Sí somos jugones, pero en Sport en Almería estamos aún muy en pañales. En Almería falta aún mucha cultura de videojuegos, porque creemos que esto es como el fútbol, que ya somos estrellas por jugar bien a un título y no es así. Las grandes tiendas de videojuegos siempre han tenido en Almería muy buena presencia, hay mucha afición y muchos chavales de Just Dance, mucho de Smash Bros, muchas comunidades. A nivel básico bien, pero a nivel Sport falta mucho por andar.

–¿Cuál es la zona más novedosa que podemos ver desde hoy en Ejido Games XPO?

–La zona Retro.Este año le vamos a dar el vestíbulo completo a la zona Retro y la novedad es que es con teles de tubo.

–En el Hall del Auditorio estarán todos los estands.

–Sí, tenemos unos 22 puestos donde no faltará artesanía, ilustradores, programadores, Arcade Bits, venta de camisetas, impresión en 3D, estand de Cosplay y la asociación estará allí para hacerse fotos, pero no habrá actuación ni concurso... Habrá un poco de todo. Hemos seleccionado para que sean diferentes.

–La zona de la Biblioteca se divide en diferentes espacios.

–Sí, habrá zona de Lucha, de Deporte, de Aventura, Plataforma, de PixelArt, Furia Oriental que es la zona Manga, Next Gen con dos Play 5, Realidad Virtual y Simulación de Conducción.

–¿Y repite el baile en la Sala B?

–Sí, porque tuvo un éxito brutal y vamos a hacer lo mismo, mientras que en el escenario del Auditorio vamos a tener los torneos. Todos gratuitos.

–¿Hay que llevarse el mando?

–Además de que la entrada y la participación en los torneos es gratuito, allí tienen mando, teclado y ratón, luego hay otros más potentes que se alquilan por un euro o se pueden llevar el suyo.

–¿Qué esperan de este evento?

–Que se consolide, que la gente se lo pase bien, que salgan contentos y quieran repetir.