Operativo especial de embellecimiento y limpieza en cementerios de El Ejido por Todos los Santos

El área de Obras Públicas y Mantenimiento del Ayuntamiento de El Ejido, a través de la empresa DUE, ha puesto en marcha un operativo especial ... con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, con el objetivo de intensificar las tareas de limpieza y mantenimiento que se llevan a cabo de manera regular durante todo el año, ante el notable incremento de visitantes que se produce durante estos días.

El alcalde, Francisco Góngora, junto al edil responsable del área, David Fernández, y técnicos municipales, ha visitado el cementerio principal de El Ejido para supervisar las tareas que se están realizando, y que también se están desarrollando tanto en el interior como en el exterior de los camposantos de Balerma y Las Norias-San Agustín.

El primer edil ha subrayado que «en estas fechas tan señaladas para muchas familias ejidenses, redoblamos esfuerzos en personal y servicios para ayudarles en lo que puedan necesitar, garantizando un servicio de calidad a quienes acuden a honrar a sus seres queridos fallecidos, para que puedan sentirse cómodos y seguros, tanto dentro de las instalaciones como en sus entornos, y que tengan a su alcance aquello que puedan requerir».

Así, el operativo extraordinario incluye una limpieza profunda de todos los espacios de los cementerios y sus entornos, con labores de repintado de paramentos y dependencias, la poda de árboles y limpieza de arbustos, así como la reposición de plantas de flor en las zonas ajardinadas, el repintado de la señalización horizontal de itinerarios peatonales, delimitaciones de aparcamientos, tanto permanentes como provisionales habilitados para estas fechas concretas y la dotación de medios humanos y técnicos adicionales para tender la demandad adicional de limpieza.

Se está incidiendo igualmente en la sustitución de luminarias y en el refuerzo de la dotación de contenedores y cubos, dada la importante actividad de limpieza de lápidas que se genera en estos días.

Además, para facilitar el acceso a todas las personas que lo deseen los tres cementerios del municipio ampliarán su horario de apertura entre el jueves 30 de octubre y el domingo 2 de noviembre. Asimismo, en el caso del cementerio de El Ejido, que es el de mayores dimensiones del municipio, se delimitará y habilitará como cada año un solar adyacente con alrededor de 200 aparcamientos y 9 de ellos destinados a personas con discapacidad, que contribuyan a facilitar el aparcamiento cercano al camposanto.

Por otra parte, y puesto que también son muchos los que optan por acudir andando al cementerio de El Ejido, se ha previsto el desbroce y limpieza de los márgenes de las vías colindantes que dan acceso, a través del Programa Andalucía Activa de la Junta de Andalucía, así como el repintado de las marcas viales en el entorno.

Este programa, que incluye la tutorización y orientación de los participantes mediante contratos de seis meses de duración a jornada completa, promueve la empleabilidad entre un colectivo social con dificultades de acceso al mercado laboral, ofreciéndoles la oportunidad de que incrementen su experiencia vinculada a una ocupación. De las 44 personas que se han incorporado al Ayuntamiento durante este año, 24 lo han hecho en tareas de regeneración, limpieza y desbroce de parcelas urbanas y urbanizables.

Por otra parte, el alcalde, Francisco Góngora ha recordado que este año se ha acometido el «proyecto de pavimentación en el cementerio de El Ejido con presupuesto de licitación de 100.763,69 euros y hemos aprobado recientemente la contratación del proyecto de construcción de 972 nuevos nichos en una primera fase en Junta de Gobierno, con una inversión cercana al millón de euros». Un proyecto que también incluirá una plaza y dos almacenes, y que tiene un plazo de ejecución de seis meses.

En cuanto a los camposantos de Balerma y Las Norias-San Agustín, además de las actuaciones realizadas en el interior y exterior de los mismos, se ha llevado a cabo el repintado de marcas viales en los entornos de los dos cementerios y la limpieza de cunetas en los viales de acceso.