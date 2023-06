La ONCE rompe barreras con un desfile de moda a ciegas e inclusivo en Copo

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La galería del Parque Comercial Copo ha acogido una pasarela de moda a ciegas e inclusiva promovida por el Grupo Social ONCE y enmarcada dentro de la semana cultural que han puesto en marcha desde esta organización cargada con más de 120 actividades en toda Andalucía.

Este desfile de moda también ha estado organizado por la Agencia de Modelos Navarro Pasarela y ha contado con el patrocinio de la empresa ProsalLimpiezas, así como con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, habiendo pasado por su alfombra hasta una veintena de personas ciegas o con discapacidad visual grave junto a representantes de las asociaciones Down El Ejido y Soy Especial y Qué?.

Algunas de las modelos profesionales que también han participado han salido con un antifaz para intentar desfilar en igualdad de condiciones al resto, en esta iniciativa que se ha desarrollado bajo el lema «Contigo transformamos vidas». Asimismo, todas las prendas, así como accesorios que han vestido todos los modelos son de las propias tiendas y comercios que pertenecen a Copo.

Entre el público asistente, a quienes se han sumado quienes estaban realizando allí sus compras, se encontraban la edil de Servicios Sociales, Delia Mira; la directora de la ONCE en Granada, Carmen Aguilera; el vicepresidente segundo del consejo territorial de la ONCE, Fermín Navarro; el consejero territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Muñiz; el director de la ONCE en El Ejido, Alfonso Rodríguez; el gerente del Parque Comercial Copo, Cecilio Guillén; la secretaria del Parque Comercial Copo, Carmen Vázquez; el gerente de Carrefour Almerimar, José Luis Alba; y el director de Prosal Limpiezas, Juan Cortés.