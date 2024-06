La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en el Hospital de El Ejido «Lo que más ilusión me hace es que le toque al que le haga falta», afirma José Luis Vidaña, vendedor del cupón

R. I. El Ejido Domingo, 16 de junio 2024, 22:41

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este sábado ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma un premio de 240.000 euros, a las puertas del Hospital de Poniente de El Ejido.

José Luis cumplirá en agosto 32 años como vendedor de la ONCE. Sin apenas ya resto visual, afiliado también a la ONCE, vendió ayer la serie agraciada con este premio y otros 39 cupones premiados con 400 euros que suman otros 15.600 euros.

«Estoy temblando de la alegría», decía anoche nada más saber que había dado esta suerte a sus clientes. «Seguro que hay algún profesional sanitario entre los agraciados, a uno seguro le he arreglado la vida un poquito», añade. «Yo todos los días pienso que voy a dar un premio gordo para que le toque al que le haga falta, que es lo que más ilusión me hace, pero, igualmente, me alegro por el que le haya tocado, tenga más o menos», añade con satisfacción.

El sorteo del sábado 15 de junio, que estaba dedicado al pulpo á feira gallego, dentro de la colección que la ONCE dedica a las tapas más populares de España, ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Granada y ha llevado el resto de los premios a Galicia.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece el martes, 18 de junio su mayor bote, 34 millones de euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.