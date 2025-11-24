Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Desde la OMIC se ha entregado a los usuarios del Mercado de Abastos de El Ejido material informativo. IDEAL

La OMIC lanza un plan para celebrar la Navidad con consumo responsable

El Ejido ·

Durante el año 2025, la Oficinal Municipal de Información al Consumidor ha atendido 1266 consultas y unas 221 reclamaciones

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:53

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) lanzó este viernes una nueva campaña informativa, enfocada ya en las próximas fiestas, que invita a celebrar ... la Navidad con un 'consumo responsable'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

