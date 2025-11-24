La OMIC lanza un plan para celebrar la Navidad con consumo responsable

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) lanzó este viernes una nueva campaña informativa, enfocada ya en las próximas fiestas, que invita a celebrar ... la Navidad con un 'consumo responsable'.

Para ello, se edita un folleto con unos consejos básicos en los que se recomienda acudir al comercio local y de proximidad; adelantar las compras en productos alimentarios, comprobando siempre las fechas de caducidad; realiza un presupuesto, compara precios y pide siempre factura o ticket; infórmate siempre sobre las políticas de devolución; no olvidar reducir, reutilizar y reciclar, llevando así a cabo una Navidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Información

Además, se editó un pastillero semanal con el lema 'La OMIC, siempre cuidando tus derechos', con objeto de dar a conocer el teléfono y correo electrónico de la OMIC, para que la ciudadanía disponga de estos datos que le pueden ser de utilidad en algún momento que tengan un problema de consumo y no puedan acudir presencialmente a la oficina.

La concejala de Turismo, Comercio y Consumo, María Herminia Padial, incidió en la importancia de «hacer un consumo responsable, seguro y local, apoyado siempre por nuestro servicio de la OMIC, que vela todo el año por los derechos de los consumidores». Dicho material divulgativo se repartió este viernes en el mercado de abastos de El Ejido y en el resto de los núcleos del municipio en las distintas oficinas municipales, donde podrán ir los vecinos a retirar el mismo.

Padial animó a seguir estos consejos e invitó a todos los vecinos a realizar sus compras esta Navidad en su comercio de proximidad «reforzando la economía local, reduciendo el gasto en transporte y ayudando a realizar un consumo más sostenible».

Recordar que la OMIC, junto a la Junta Arbitral de Consumo, está al servicio del ciudadano en el Ayuntamiento durante todo el año para resolver dudas sobre cualquier problema de consumo, informando al respecto de los derechos y de cómo reclamar ante cada situación que se presente.

Otros datos de interés

En este año 2025, desde dichos servicios se han atendido 1266 consultas y 221 reclamaciones en la OMIC, 125 solicitudes de arbitraje y 17 consultas desde la Junta Arbitral Municipal de Consumo, permitiendo con las gestiones realizadas la devolución de más de 101.220 euros, así como cambio o reparaciones de productos defectuosos en periodo de garantía, así como otras soluciones favorables que no son cuantificables monetariamente.