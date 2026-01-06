Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Oficina Municipal de Información al Consumidor es uno de los servicios más cercanos a los ciudadanos. IDEAL

La OMIC de El Ejido recibe una subvención de 13.700 euros para mejorar el servicio a la ciudadanía

María Herminia Padial ha destacado que durante 2025, la OMIC ha atendido a un total de 1.632 consumidores

J. Cortés

El Ejido

Martes, 6 de enero 2026, 23:38

Comenta

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recibió recientemente una subvención de 13.730,02 euros por parte de la Consejería de Sanidad, Presidencia ... y Emergencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Niño deja más de 6 millones en Granada con dos décimos del primer premio y 25 series del tercero
  2. 2 Granada registra la mínima más baja del día de Reyes en toda España con menos 17,3 grados
  3. 3 El tercer premio del Sorteo de Lotería de El Niño, el 32615, cae en Granada y Burgos
  4. 4

    El viaje oficial de un día y más de 7.000 euros de Ábalos a Granada
  5. 5 Sara Carbonero se recupera tras ser intervenida de urgencia en Lanzarote
  6. 6

    Los estacionamientos en los arcenes cortan la carretera de acceso a la Ragua
  7. 7

    Un 2026 lleno de conciertos en Granada
  8. 8 Las posturas se acercan para la salida de Faye al Sporting de Portugal
  9. 9 Estas son las 5 terminaciones de 2 cifras del sorteo de la Lotería del Niño
  10. 10

    EE UU lanza a la OTAN el mensaje de que debe anexionarse Groenlandia por la propia seguridad occidental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La OMIC de El Ejido recibe una subvención de 13.700 euros para mejorar el servicio a la ciudadanía

La OMIC de El Ejido recibe una subvención de 13.700 euros para mejorar el servicio a la ciudadanía