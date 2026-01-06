La OMIC de El Ejido recibe una subvención de 13.700 euros para mejorar el servicio a la ciudadanía

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recibió recientemente una subvención de 13.730,02 euros por parte de la Consejería de Sanidad, Presidencia ... y Emergencias.

Un montante económico que permitirá «reforzar el servicio que se presta a la ciudadanía, mejorando tanto los recursos como los mecanismos de los que dispone la OMIC para facilitar las gestiones de la ciudadanía, especialmente en lo relativo a la resolución de consultas y tramitación de reclamaciones», subrayó la concejala de Comercio, Turismo, Sanidad y Consumo, María Herminia Padial.

Y es que la OMIC es uno de los servicios municipales más cercanos a los ciudadanos, ya que trabajan en la defensa de los derechos de los consumidores, favoreciendo mediaciones que contribuyan a resolver los conflictos que puedan surgir entre consumidores y empresas.

En este sentido, Padial destacó que durante el pasado año 2025, la OMIC atendió a un total de 1.632 consumidores, de los cuales 1.384 realizaron consultas y 248 tramitaron reclamaciones. Entre los sectores más demandados se encuentran los relacionados con seguros, suministro eléctrico, ventas fuera de establecimiento comercial, venta online y telefonía, entre otros.

Aprovechando las fechas tan señaladas en las que nos encontramos, la concejala de Consumo incidió en «hacer un consumo responsable, seguro y local, apoyado siempre por nuestro servicio de la OMIC, que vela todo el año por los derechos de los consumidores».

Asimismo, La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) lanzó a finales de noviembre una nueva campaña informativa, enfocada en las fiestas, que invitaba a celebrar la Navidad con un 'consumo responsable'.

Consejos básicos

Para ello, se editó un folleto con unos consejos básicos en los que se recomendaba acudir al comercio local y de proximidad; adelantar las compras en productos alimentarios, comprobando siempre las fechas de caducidad; realizando un presupuesto, comparando precios y pidiendo siempre factura o ticket; infórmándose siempre sobre las políticas de devolución; no olvidando reducir, reutilizar y reciclar, llevando así a cabo una Navidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Además, se editó un pastillero semanal con el lema 'La OMIC, siempre cuidando tus derechos', con objeto de dar a conocer el teléfono y correo electrónico de la OMIC, para que la ciudadanía disponga de estos datos que le pueden ser de utilidad en algún momento que tengan un problema de consumo y no puedan acudir presencialmente a la oficina.

La concejala de Turismo, Comercio y Consumo, María Herminia Padial, incidió en la importancia de «hacer un consumo responsable, seguro y local, apoyado siempre por nuestro servicio de la OMIC, que vela todo el año por los derechos de los consumidores». Dicho material divulgativo se repartió a finales del mes en el mercado de abastos de El Ejido y en el resto de los núcleos del municipio en las distintas oficinas municipales, donde pudieron ir los vecinos a retirar el mismo.

Compras navideñas

Padial animó a seguir estos consejos e invitó a todos los vecinos a realizar sus compras esta Navidad en su comercio de proximidad «reforzando la economía local, reduciendo el gasto en transporte y ayudando a realizar un consumo más sostenible».

Recordar que la OMIC, junto a la Junta Arbitral de Consumo, está al servicio del ciudadano en el Ayuntamiento durante todo el año para resolver dudas sobre cualquier problema de consumo, informando al respecto de los derechos y de cómo reclamar ante cada situación que se presente.