El Ayuntamiento de El Ejido, a través de su Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), puso en marcha una nueva campaña informativa de cara ... a la llegada de las fiestas navideñas, una época del año en la que aumentan las compras, las celebraciones, los desplazamientos y el consumo en general.

La concejala de Consumo, María Herminia Padial, señaló que, bajo el lema 'En Navidad consume con prudencia y disfruta con tranquilidad', «esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos de consumo responsables, planificar las compras y conocer los derechos que asisten a los consumidores, contribuyendo así a disfrutar de estas fechas con mayor seguridad y sin sobresaltos».

Para ello se elaboró una campaña informativa radiofónica, a través de la emisora municipal Radio Ejido, que diariamente emitirá los distintos consejos para un consumo lo más correcto posible en estas fechas.

Entre estos consejos, desde la OMIC se recuerda que una buena planificación es fundamental para evitar gastos innecesarios. Por ello, se recomienda elaborar un presupuesto previo, comparar precios y calidades, evitar las compras impulsivas y prestar especial atención a las ofertas y promociones, comprobando siempre las condiciones de venta.

Asimismo, la campaña incide en la importancia de conservar los justificantes de compra, ya que los tickets y facturas son imprescindibles a la hora de realizar posibles reclamaciones. También se aconseja informarse sobre las políticas de cambios y devoluciones de cada establecimiento, puesto que las compras realizadas en tiendas físicas no tienen, con carácter general, el mismo derecho de desistimiento que las efectuadas por Internet.

En relación con el comercio electrónico, la OMIC recomienda comprar únicamente en páginas Web seguras, comprobar la identidad del vendedor, revisar los gastos de envío y las condiciones de entrega, así como desconfiar de ofertas excesivamente atractivas o de mensajes que puedan ocultar intentos de fraude.

La campaña también presta atención a la seguridad de los productos, especialmente de los juguetes destinados a los más pequeños, recordando la necesidad de comprobar que cuentan con el marcado CE, que incluyen las advertencias de seguridad correspondientes y que son adecuados a la edad de los niños.

Otro de los aspectos destacados es la importancia de apostar por el comercio de proximidad, contribuyendo con cada compra al mantenimiento del tejido comercial local, al empleo y a la dinamización económica del municipio.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, quiere trasladar un mensaje claro a la ciudadanía: disfrutar de la Navidad también significa consumir con responsabilidad, conocer nuestros derechos y tomar decisiones de compra conscientes.