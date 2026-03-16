La OMIC celebra el Día de los Derechos del Consumidor centrado en el servicio eléctrico

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de El Ejido ha llevado a cabo una campaña informativa sobre los derechos de los ... consumidores, centrada especialmente en abordar la prestación del servicio eléctrico, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor 2026, que se conmemora el 15 de febrero.

Bajo el eslogan 'Tu luz, tus derechos' se ha acercado a los ejidenses información sobre los derechos del consumidor ante los problemas que se pueden presentar en la facturación y en el nivel de calidad del servicio.

Durante toda la mañana, se ha instalado un punto informativo de la OMIC en el Mercado de Abastos de El Ejido, desde donde se ha repartido entre los usuarios folletos informativos en los que se informa a los consumidores sobre sus derechos en relación a situaciones que se les pueden presentar como daños por cortes o subidas de tensión, sobre qué hacer en caso de errores en la facturación o modificación de las condiciones, su derecho a facturas reales y no estimadas, al fraccionamiento del pago si el retraso es menor a 12 meses, a no pagar servicios no contratados o cómo abordar el cambio de compañía, entre otros temas.

Los folletos informativos se han acompañado, además, del reparto de unas pequeñas bolsas-nevera con los datos de contacto con la OMIC. Este material también está disponible en las oficinas municipales de los núcleos de población para que lleguen a toda la ciudadanía.

La concejal de Consumo, María Herminia Padial, ha subrayado que «el servicio de suministros eléctrico es uno de los que mayor número de consultas y reclamaciones genera cada año en nuestra Oficina de Municipal de Información al Consumidor» y ha incidido en que «dado que el servicio eléctrico es un servicio esencial, es fundamental que los consumidores estén bien informados para tomar la mejor decisión en cuanto a la elección de la compañía de servicio y también para poder reclamar cuando consideren que sus derechos se han vulnerado».

La edil también ha destacado la función tan importante que realiza la OMIC en cuanto a su labor informativa sobre temas de consumo durante todo el año a los ejidenses cuando así lo requieren, así como la Junta Arbitral Municipal de Consumo.

Durante el pasado año, desde ambos servicios se atendieron 1438 consultas. Desde la OMIC se prestó asesoramiento a 256 reclamaciones, mientras que desde la Junta Arbitral se atendieron 143 solicitudes de arbitraje y 21 consultas.

A través de estas actuaciones se logró la devolución de un total de 126.797,42 euros, así como el cambio o reparaciones de productos en periodo de garantía y otras soluciones favorables que no son cuantificables monetariamente.

Los sectores que generan un mayor volumen de consultas y reclamaciones son los correspondientes a seguros, suministro eléctrico, ventas online o fuera de establecimiento comercial, telefonía y vehículos, entre otros.