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El puesto informativo se instaló en el Mercado de Abastos de El Ejido. IDEAL

La OMIC celebra el Día de los Derechos del Consumidor centrado en el servicio eléctrico

El Ejido ·

El trabajo desarrollado por la OMIC y por la Junta Arbitral Municipal de Consumo durante el pasado año permitió la devolución de 126.797 euros a los consumidores

J. C.

El Ejido

Lunes, 16 de marzo 2026, 14:19

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La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de El Ejido ha llevado a cabo una campaña informativa sobre los derechos de los ... consumidores, centrada especialmente en abordar la prestación del servicio eléctrico, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor 2026, que se conmemora el 15 de febrero.

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