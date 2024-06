Un olivo centenario recordará por siempre la generosidad de los donantes en el Poniente

Inmaculada Acién El Ejido Martes, 4 de junio 2024, 00:02 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

«Celebramos lo más bonito que tenemos en la sanidad que es la generosidad de alguien que en un momento tan delicado de su vida como es el fallecimiento de un familiar, toma la decisión de continuar dando vida y dándole una segunda oportunidad a algún paciente a través de la donación», así comenzó ayer el gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, el acto de homenaje a los donantes que realizó este centro hospitalario con la plantación de un olivo centenario a las puertas del centro, que permanentemente recordará a esas decenas de personas, pero también de familias que con su generosidad permiten seguir viviendo o mejorar la calidad de vida de otros tantos pacientes.

Una de esas personas que con su marcha han seguido dando vida es Paula. Su marido, José Antonio Martín, fue el encargado de descubrir la placa homenaje.

Paula fue una de las últimas donantes que de momento ha tenido el Poniente. Su marido, no dudó ayer en animar a las familias a la donación. «Yo les diría que las personas que se encuentren en la situación que yo estaba, que ya era fase terminal y no había solución, que se lo piensen, que es muy bonito y reconfortante saber que parte de tu ser querido está viviendo en otra persona y que le va a ayudar a seguir viviendo. Que se animen y donen».

José Antonio Martín destacó que cuando un mes y medio después del fallecimiento de su esposa recibió la notificación de que los trasplantes habían salido bien sitió «una alegría inmensa, y sirvió para mitigar un poco mi dolor, porque sabía que gracias a mi esposa, hay tres personas que hoy en día gozan de mejor vida y ojalá que vayan muy bien».

No obstante, Martín reconoció que la primera reacción fue comunicarle a los médicos que la donación era un tema que no se habían planteado, pero luego recordó que sí había mantenido esa conversación varias veces con su esposa y que Paula era partidaria de la donación. «Entonces pedí que me informaran más. Di mi consentimiento y quiero trasladar mi agradecimiento a todo el equipo de trasplante, porque en todo momento estuvimos arropados, estuvimos informados permanentemente y una cosa muy importante es que en todo momento pudimos estar al lado de mi mujer hasta el último minuto de su vida».

Javier Fierro, coordinador de Trasplantes del hospital, incidió en que la importancia de «rendir homenaje a nuestros donantes y especialmente a los del Poniente almeriense. Son ya 85 familias muy generosas, que han dicho sí a la donación y en homenaje y recuerdo hemos plantado este olivo», que recordó, «tiene muchas simbologías y una de ellas es la longevidad. Pretendemos que este homenaje sea permanente en el tiempo, y todos los días nos recordará que estamos en un mundo cambiante en el que la vida es un regalo que tenemos que disfrutar día a día».

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora recordó que «en España hay más de 103.000 personas esperando un trasplante y mueren 17 personas cada día esperando un donante de órganos».

Son casi 50.000 trasplantes los que se hicieron a nivel nacional en 2023.

En lo que va de año 2024, el Hospital Universitario Poniente ha gestionado 16 procesos de donación, que han permitido dar vida o mejorar la vida de decenas de personas.