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La edil de Turismo, María Herminia Padial. IDEAL

La ocupación hotelera supera el 93% en la Semana Santa en El Ejido

El turismo nacional se consolida como el principal motor de la ocupación en hoteles y apartamentos, mientras que el mercado internacional destaca por su fuerte presencia en el segmento de camping

J. C.

El Ejido

Martes, 7 de abril 2026, 20:48

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El municipio de El Ejido ha cerrado la Semana Santa 2026 con unos resultados altamente positivos, alcanzando una ocupación hotelera media superior al 93%. Esta ... cifra supone un incremento de más de siete puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registró un 85,67%, consolidando así la tendencia al alza del sector turístico local.

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