La ocupación hotelera supera el 93% en la Semana Santa en El Ejido

El municipio de El Ejido ha cerrado la Semana Santa 2026 con unos resultados altamente positivos, alcanzando una ocupación hotelera media superior al 93%. Esta ... cifra supone un incremento de más de siete puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registró un 85,67%, consolidando así la tendencia al alza del sector turístico local.

Estos datos sitúan la Semana Santa de 2026 entre las mejores de los últimos años en términos de ocupación, reflejando el buen momento que atraviesa el destino y la creciente demanda en fechas clave.

Por tipologías de alojamiento, tanto hoteles como apartamentos turísticos han registrado niveles muy elevados, con establecimientos que han alcanzado el 100% de ocupación y otros que se han mantenido en cifras cercanas al lleno técnico. Este comportamiento evidencia una alta demanda y una sólida respuesta del mercado.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, esta Semana Santa ha estado marcada por el claro predominio del turismo nacional, que se consolida como el principal motor de la ocupación en hoteles y apartamentos. Este dato confirma la fortaleza del mercado interno y su papel estratégico en la estabilidad del sector.

Por su parte, el segmento de camping ha presentado una composición más equilibrada, con un 50% de turistas extranjeros —mayoritariamente de origen alemán— y un 50% de visitantes nacionales. Las favorables condiciones meteorológicas han contribuido de manera decisiva, impulsando tanto la llegada de turistas internacionales como el aumento de reservas de última hora por parte del mercado nacional.

La concejal de Turismo, María Herminia Padial, ha valorado «muy positivamente los datos registrados esta Semana Santa que reflejan el atractivo creciente de nuestro destino y el esfuerzo conjunto del sector por ofrecer una experiencia de calidad».

«El turismo nacional sigue siendo clave, consolidándose una vez más como nuestro principal pilar, aportando estabilidad y garantizando buenos resultados en periodos vacacionales de alta demanda». Al mismo tiempo, añade, «continuamos siendo un destino atractivo para visitantes extranjeros, especialmente en segmentos como el camping, donde observamos una importante presencia de turistas europeos, lo que contribuye a diversificar nuestra oferta y mercados».

«Las buenas condiciones meteorológicas han sido determinantes para incentivar tanto las reservas como las escapadas de última hora, favoreciendo una ocupación muy elevada en nuestro destino».

«En definitiva, la Semana Santa de 2026 confirma la fortaleza del sector turístico local, con cifras que superan las del año anterior y un destacado protagonismo del turismo nacional, sin perder atractivo para el visitante internacional», concluye la concejala de Turismo, María Herminia Padial.