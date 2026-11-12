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Ocio, deporte, cultura y formación para conmemorar el XIV Mes de la Discapacidad de El Ejido

La campaña, bajo el lema: «No quiero que me admires, quiero que…» está protagonizada por diez personas con discapacidad que dan voz, en primera persona, a diez mensajes

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Presentación del programa.

Javier Cortés

El Ejido

Con motivo de la conmemoración el próximo 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y ... Prevención de Adicciones ha organizado un calendario de actividades para celebrar el Mes de la Discapacidad de El Ejido que alcanza su decimocuarta edición con el lema: 'No quiero que me admires, quiero que...».

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Ocio, deporte, cultura y formación para conmemorar el XIV Mes de la Discapacidad de El Ejido

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