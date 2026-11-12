Ocio, deporte, cultura y formación para conmemorar el XIV Mes de la Discapacidad de El Ejido

Con motivo de la conmemoración el próximo 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y ... Prevención de Adicciones ha organizado un calendario de actividades para celebrar el Mes de la Discapacidad de El Ejido que alcanza su decimocuarta edición con el lema: 'No quiero que me admires, quiero que...».

La concejala de Discapacidad, María del Mar Martínez, dio a conocer esta mañana los detalles de la programación que se desarrolla hasta el próximo 3 de diciembre.

Este año la campaña está protagonizada por diez personas con discapacidad que dan voz, en primera persona, a diez mensajes. La iniciativa tiene como objetivo «invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre cómo miramos, cómo trabajamos o cómo nos relacionamos con este colectivo».

La edil explicó que «las personas con discapacidad no necesitan nuestra admiración por vivir su vida. Necesitan que respetemos sus decisiones, que eliminemos las barreras y que les garanticemos las mismas oportunidades y los mismos derechos».

En la misma línea, la concejala subrayó que «la discapacidad no puede ser lo primero que veamos en una persona. Antes de cualquier condición, hay una persona con capacidades, preferencias, sueños, proyectos, opiniones, y derecho a elegir su propio camino».

En cuanto a la programación, contempla: talleres, jornadas formativas, competiciones deportivas inclusivas, actividades lúdicas y encuentros con asociaciones y centros educativos. «Queremos e invitamos a toda la ciudadanía a participar en estas actividades para que conozcan de primera mano la realidad de este colectivo».

Desde el Ayuntamiento «seguimos trabajando para eliminar barreras físicas, sociales y mentales; para generar oportunidades laborales; para favorecer la participación en actividades deportivas, culturales y de ocio; y para conseguir que las personas con discapacidad tengan voz propia en todas aquellas decisiones que afectan a sus vidas».

En este sentido, Martínez agradeció «la implicación y el trabajo constante de las asociaciones y entidades que trabajan en favor de este colectivo durante todo el año, realizan un trabajo encomiable».

El calendario de actividades arrancó el pasado 6 de noviembre con una mesa de Discapacidad y Sensibilización, celebrada en el Centro de Servicios Sociales, y continuará durante las próximas semanas con propuestas de carácter cultural, formativo, deportivo y de convivencia.

El 18 de noviembre tendrá lugar una sesión matinal de cine en Copo Cine, mientras que el día 19 se celebrarán las Jornadas de Prevención del Suicidio, a partir de las 9.00 horas, en la Sala B del Auditorio. La programación incluirá también, el 20 de noviembre, la gala conmemorativa del 25 aniversario de la Asociación Murgi, que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Auditorio, y el día 22 una comida benéfica organizada por la Asociación Alfiel en la antigua Nave Ejidomar.

Las actividades continuarán el 24 de noviembre con una sesión de gimnasia en silla, organizada por Cruz Roja a las 11.00 horas en las instalaciones del IMD, una propuesta que pone el foco en la práctica de actividad física adaptada y en la importancia de acercar el deporte a todas las personas.

Al día siguiente, la Asociación Down El Ejido celebrará su tradicional Castañada, a las 17.00 horas, en la sede de la entidad. Por su parte, la Asociación Asprodesa tomará el protagonismo el 26 de noviembre con la Fiesta del Deporte, que comenzará a las 10.00 horas en el Parque Municipal.

La programación cultural tendrá también un espacio destacado con el espectáculo 'Dos Capacitados', previsto para el 27 de noviembre, a las 12.30 horas, en el Auditorio. A esta propuesta se sumará, el día 28, la celebración de la III Gala de la Discapacidad, que tendrá lugar a las 18.00 horas, también en el Auditorio, y que servirá para reconocer y visibilizar el trabajo que se desarrolla en favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Asimismo, el 30 de noviembre se reunirá el Consejo Municipal de la Discapacidad, a las 10.00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, como espacio de participación, diálogo y puesta en común entre los distintos agentes implicados.

Ya en la recta final del calendario, los días 1 y 2 de diciembre se representará el espectáculo 'Viaje con nosotros', de CO Activa tu Ocio, a las 11.30 horas en el Auditorio, una actividad que permitirá seguir acercando la cultura y el ocio inclusivo a la ciudadanía.

El programa culminará el 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con un acto en la Plaza Mayor a partir de las 11.00 horas, que pondrá el broche final a esta XIV edición del Mes de la Discapacidad y que contará con lectura de manifiesto, reconocimiento a las empresas implicadas con la discapacidad y animación.

Por último, la concejala concluyó invitando a que «cuando os encontréis con estas diez imágenes, os detengáis un momento a leerlas. No las leáis como frases bonitas de una campaña, sino como una reivindicación de derechos. Porque detrás de cada fotografía hay una persona que no pide admiración. Hay una persona que pide oportunidades, respeto, autonomía y que se cuente con ella».