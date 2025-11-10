Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La programación de las actividades es desde 18 de noviembre y hasta el 3 de diciembre. IDEAL

Ocio, cultura, sensibilización y deporte para la XIII Semana de la Discapacidad en El Ejido

El 29 de noviembre se va a celebrar la II Gala de la Discapacidad en el Teatro Auditorio donde habrá actuaciones y sorpresas

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:19

El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por este motivo, la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención ... de Adicciones ha organizado un calendario de actividades para celebrar la Semana de la Discapacidad en El Ejido que alcanza su decimotercera edición con el lema 'Las etiquetas molestan… en la ropa y en la vida'.

