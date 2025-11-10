Ocio, cultura, sensibilización y deporte para la XIII Semana de la Discapacidad en El Ejido

El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por este motivo, la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención ... de Adicciones ha organizado un calendario de actividades para celebrar la Semana de la Discapacidad en El Ejido que alcanza su decimotercera edición con el lema 'Las etiquetas molestan… en la ropa y en la vida'.

La concejal María del Mar Martínez ha dado a conocer hoy los detalles de la programación que se va a desarrollar desde el 18 de noviembre y hasta el 3 de diciembre con la colaboración de las asociaciones del municipio.

Martínez ha explicado que se trata de «actividades pensadas para todos los públicos, con un objetivo común: fomentar la inclusión real y la participación plena de las personas con discapacidad en la vida de nuestra ciudad».

Habrá talleres, jornadas formativas, competiciones deportivas inclusivas, actividades lúdicas y encuentros con asociaciones y centros educativos. «Queremos e invitamos a toda la ciudadanía a participar, que conozca de cerca la realidad de las personas con discapacidad y, sobre todo, que entienda que la diversidad nos enriquece a todos».

Desde el Ayuntamiento «seguimos apostando por la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras, no solo físicas, sino también sociales y mentales. Porque la inclusión no se celebra sólo una semana: se construye cada día».

Al hilo, la concejal ha agradecido «la implicación y el trabajo constante de las asociaciones y entidades que trabajan a favor de este colectivo durante todo el año, realizan un trabajo encomiable. Esta Semana es solo una muestra visible de todo ese esfuerzo diario: de la formación que se ofrece, de los proyectos de inserción laboral, de las actividades deportivas y culturales inclusivas, y de la atención y el acompañamiento que muchas familias reciben cada día».

El calendario de acciones de la XIII Semana de la Discapacidad arrancará el 18 de noviembre con las III Jornadas para la prevención del suicidio del adulto mayor que tendrán lugar en el Teatro Municipal. Durante las jornadas se presentará una guía sencilla elaborada desde la concejalía para familiares y cuidadores y los propios mayores donde aparecen señales de alerta e indicaciones para prevenir situaciones de riesgo.

Los días 21 y 22 de noviembre regresa Play El Ejido con su segunda edición a la Nave de Ejidomar. Un nuevo encuentro de juegos, donde el objetivo es la diversión y la interacción entre los participantes. Hay una gran variedad de juegos adaptados que promueven la socialización sin competencia con dinámicas que involucran colaboración. Habrá Torneos de Esports (Fortnite, Mario Kart,..), Zonas gaming, Tech área (Robótica, drones,…), Table Tops Área, Pasarela Cosplay, entre otros. Es una jornada organizada con la colaboración de la Diputación de Almería. Martínez ha señalado que «el viernes por la mañana visitarán el espacio todas las aulas TEA y Específicas del municipio para lo que se ha dispuesto de autobuses para su traslado. El viernes por la tarde y el sábado todo el día, en horario de 10.00 horas a 20.00 horas estará abierto, con entrada gratuita para todas aquellas familias, asociaciones y personas que quieran disfrutar».

Por su parte, Down El Ejido ha organizado para el día 21 un curso de voluntariado en la sede de la asociación de la calle Segovia. El objetivo de esta jornada es conocer cómo trabajar con personas con Síndrome de Down u otra discapacidad intelectual. Es gratuito y cuenta con parte teórica y práctica.

El calendario de acciones continuará el 22 de noviembre con un concierto de Bandas Sonoras en el Auditorio a las 20.30 horas.

El 26 de noviembre el Centro Ocupacional de Activa Tu Ocio y Di Capacitados ofrecerá el espectáculo 'Tu cara me suena' en el Teatro Auditorio a las 11.30 horas dirigido a los centros escolares. Y ese mismo día 'Down El Ejido' realizará su tradicional castañada en la sede de la asociación a partir de las 17.00 horas que se convierte en una jornada de convivencia e inclusión.

La XIX Fiesta del Deporte de Asprodesa llegará el 27 de noviembre. En colaboración con el IMD es un día de inclusión, diversión, deporte adaptado y convivencia.

La II Gala de la Discapacidad se celebrará el 29 de noviembre a las 18.00 horas en el Teatro Auditorio donde habrá reconocimientos, actuaciones y sorpresas.

La Asociación Alfiel se subirá al escenario del Auditorio el 30 de noviembre a las 19:30h en el Auditorio con la obra 'El Tonto es un sabio'.

La programación continúa en diciembre, el día 2 se reunirá el Consejo Municipal de la Discapacidad a las 10.00 horas en el Salón de Plenos.

El 3 de diciembre la Plaza Mayor centrará las actividades con una lectura de manifiesto, reconocimiento a empresas destacadas con el colectivo, juegos y minidisco a cargo de Alejú. Comenzará a las 10:30h en la Plaza Mayor.

La concejal ha destacado la cartelería de este año que anuncia la programación «para lo que hemos contado con la colaboración de dos niños: Nerea y Sergio».

Por último, la edil ha invitado «a toda la ciudadanía a sumarse, a participar, a mirar más allá de las etiquetas y descubrir todo lo que nos une».