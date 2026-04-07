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Reunión mantenida la mañana de este martes entre el subdelegado de Gobierno en Almería y el alcalde de El Ejido. IDEAL

Ocho espigones y 250.000 metros cúbicos de arena para recuperar la costa de Balerma

En la reunión se ha abordado las actuaciones de emergencia y mantenimiento en el litoral almeriense

J. Cortés

El Ejido

Martes, 7 de abril 2026, 20:43

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La Subdelegación del Gobierno en Almería acogió una reunión de trabajo la mañana de este martes entre el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y ... el subdelegado del Gobierno, José María Martín, donde se dieron a conocer las principales características técnicas del proyecto para frenar el proceso de erosión del litoral de la costa de Balerma, que incluye la construcción de ocho espigones en la playa y que fue elaborado por la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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Ocho espigones y 250.000 metros cúbicos de arena para recuperar la costa de Balerma