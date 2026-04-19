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El alcalde supervisa las obras del centro. IDEAL

Las obras del nuevo Centro de Salud de El Ejido Nordeste encaran su recta final

La previsión es que el edificio esté totalmente finalizado durante el último trimestre de este año 2026

Javier Cortés

El Ejido

Domingo, 19 de abril 2026, 18:39

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Las obras del nuevo Centro de Salud de El Ejido Nordeste encaran su recta final con la previsión de que el edificio esté totalmente finalizado ... durante el último trimestre de este año. Esta infraestructura estratégica se levanta sobre una parcela de 3.075 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de El Ejido para dar respuesta al crecimiento poblacional de la zona noreste del municipio.

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