Las obras del nuevo Centro de Salud de El Ejido Nordeste encaran su recta final con la previsión de que el edificio esté totalmente finalizado ... durante el último trimestre de este año. Esta infraestructura estratégica se levanta sobre una parcela de 3.075 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de El Ejido para dar respuesta al crecimiento poblacional de la zona noreste del municipio.

La construcción de este nuevo referente sanitario supuso una inversión superior a los 10 millones de euros, a los que se sumará la partida destinada al equipamiento técnico y mobiliario. El proyecto permitirá reforzar la atención primaria en el núcleo ejidense, logrando el objetivo de reducir los cupos por debajo de los 1.500 pacientes por médico de familia.

El centro cuenta con más de 4.500 metros cuadrados de superficie construida, distribuidos en dos plantas. El edificio albergará un total de 71 consultas (con capacidad de ampliar hasta 79 según necesidades futuras) y dispondrá de una zona anexa de aparcamiento en superficie para comodidad de usuarios y profesionales.

A su vez, el nuevo centro mejorará sustancialmente la cobertura actual gracias a una amplia cartera de servicios: Áreas de Atención Clínica: 30 consultas estándar y 6 consultas de pediatría. Servicios Especializados: Unidades de Salud Mental, Odontología, Atención a la Mujer y Atención a Drogodependencias. Salas Técnicas: Sala de radiología digital, sala de fisioterapia y rehabilitación (con equipamiento para electroterapia), sala de cirugía menor y gabinete odontológico. Urgencias: El edificio contará con una sala de emergencias completamente equipada y un área específica para el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).

Asimismo, el inmueble incorpora espacios de vanguardia destinados a la docencia y apoyo al personal, con biblioteca, salas de juntas, aula de formación, vestuarios y áreas de descanso. Con la apertura de este tercer centro de salud en El Ejido, se garantiza una asistencia de mayor calidad, cercanía y sostenibilidad para los más de 20.000 habitantes que tendrá como referencia en su área de influencia.