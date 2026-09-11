Las obras para garantizar el abastecimiento con agua desalada en El Ejido, ejecutadas al 85 por ciento

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, visitó este viernes las obras para garantizar el abastecimiento urbano con agua desalada ... en El Ejido, una actuación que cuenta con una inversión de 15,6 millones de euros de fondos del canon del agua y que alcanza en estos momentos una ejecución del 85 por ciento.

Esta obra, que va a beneficiar a doce núcleos de población dentro del término municipal de El Ejido, «tiene un objetivo muy concreto: garantizar agua de calidad, mejorar el abastecimiento y ofrecer más seguridad hídrica a los vecinos de El Ejido», según indicó el consejero, quien felicitó a todos los ejidenses por la celebración del Día del Municipio.

«No hay mejor manera de celebrarlo que estando aquí, sobre el terreno, comprobando cómo avanzan unas obras hidráulicas que son fundamentales para una localidad que supera los 203.000 habitantes en verano», explicó Fernández-Pacheco.

La actuación beneficiará a 12 núcleos de población y permitirá reforzar la seguridad hídrica del municipio, especialmente durante los periodos de mayor demanda. Además, alguno de los tramos ya se encuentra en servicio tras una recepción parcial de cara al verano, que permitió abastecer las barriadas de Almerimar, Ejido Beach, Ejido Este y Oeste, Pampanico Santo Domingo, Tarambana y Tres Aljibes.

Las actuaciones contempladas en esta obra suponen la mejora de las conducciones existentes de alimentación, así como, la construcción de nuevos depósitos de cabecera para ampliar la capacidad de almacenamiento del sistema de abastecimiento. Se va a dotar al municipio del número adecuado de conexiones a la red general de transporte de agua desalada y de los sistemas de regulación necesarios. Asimismo, se garantizará el suministro a los usuarios que han solicitado dichos recursos.

Entre las actuaciones proyectadas, está la conexión al depósito del barrio de Pampanico Alto con la red de agua desalada, un nuevo depósito en la misma zona de 20.000 metros cúbicos de capacidad y la ampliación del depósito de Almerimar en 3.000 metros cúbicos.

Además, se proyectó la dotación de la conexión a la red general de transporte de agua desalada y sus respectivas conducciones hasta los depósitos existentes en el núcleo de población de Santa María del Águila y en el polígono industrial 'La Redonda'. De igual modo, la actuación incluye la conexión entre el depósito de abastecimiento existente en el núcleo ejidense de Balerma con la red hídrica de la otra barriada costera del municipio (Almerimar) para que también se pueda suministrar agua desalada.

Los núcleos de población beneficiados dentro del término municipal son El Ejido, Pampanico, La Redonda, Guardias Viejas, Santa María del Águila, Las Norias de Daza, Balerma, Matagorda, San Agustín, San Silvestre, Santo Domingo y Tarambana.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural destacó que esta actuación «es un buen ejemplo de cómo entendemos la política hidráulica: invertir en agua, ejecutar obras y anticiparnos a las necesidades de nuestros municipios». Defendió que El Ejido es una prioridad para la Junta de Andalucía, porque «el agua aquí es empleo, es agricultura, es industria, es actividad económica y es bienestar para las familias». Esta actuación se suma a otras inversiones de la Junta en el municipio, como la finalización del terciario de la EDAR de El Ejido, con 5,5 millones de euros, y los proyectos en elaboración de la ampliación de esta depuradora y también del colector en barriadas de El Ejido.

Fernández-Pacheco recordó además que el Gobierno andaluz invirtió más de 220 millones de euros en obra hidráulica en la provincia de Almería en los últimos siete años, con 31 obras finalizadas y otras nueve actualmente en ejecución. Así, la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, agradeció «el compromiso de la Junta de Andalucía con El Ejido» y destacó que «se trata de unas obras muy necesarias e importantes que van a permitir avanzar hacia un sistema de abastecimiento más seguro, más moderno y preparado para las necesidades presentes y futuras de El Ejido».