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Las obras para garantizar el abastecimiento con agua desalada en El Ejido, ejecutadas al 85 por ciento

Fernández-Pacheco visita esta actuación que beneficiará a 12 núcleos de El Ejido, con una inversión de unos 15,6 millones de euros

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Un momento del acto.

Javier Cortés

El Ejido

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, visitó este viernes las obras para garantizar el abastecimiento urbano con agua desalada ... en El Ejido, una actuación que cuenta con una inversión de 15,6 millones de euros de fondos del canon del agua y que alcanza en estos momentos una ejecución del 85 por ciento.

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