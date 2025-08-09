Las obras de construcción del Centro de Usos Múltiples y Pabellón de Ejido Norte se acercan a su recta final El alcalde recorrió las futuras instalaciones deportivas, que ya superan un 70% de ejecución

J. C. El Ejido Sábado, 9 de agosto 2025, 13:09

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, visitó la mañana de este miércoles las futuras instalaciones del nuevo Centro de Usos Múltiples y Pabellón Deportivo de Ejido Norte, junto a los concejales de Deportes, María José Martín, y de Obras Públicas, David Fernández.

Las obras del nuevo espacio deportivo afrontan ya su fase final, superando el 70% de ejecución, y se prevé que las obras finalicen a lo largo del último trimestre de este año 2025.

El primer edil ha incidido en que «muy pronto vamos a contar con un nuevo espacio con el que seguir ampliando la importante red de equipamientos deportivos de nuestro municipio». Un espacio que Góngora ha señalado que será «versátil y multidisciplinar, con un diseño moderno y vanguardista, de la máxima calidad, para dar respuesta al creciente interés de la ciudadanía por la práctica deportiva y por un estilo de vida saludable».

Y es que el municipio de El Ejido cuenta con una población muy activa tanto en edad infantil como adulta y un elevado número de clubes deportivos, que cada año tiende a incrementarse. Es por ello por lo que, como ha incidido «el nuevo pabellón de deportes de Ejido Norte vendrá a dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, de los clubes deportivos, y de un barrio que por el crecimiento y desarrollo que ha experimentado en los últimos años requería de unas instalaciones de estas dimensiones».

Se trata de un espacio polivalente, multifuncional y que dispondrá de todos los equipamientos, que podrá acoger además de actividades deportivas, otras de carácter lúdico, social y cultural. El proyecto es fruto del convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de El Ejido y la Diputación Provincial de Almería, cuenta con un presupuesto de 2.6 millones de euros y dispondrá de dos volúmenes.

El primero alcanzará una altura exterior aproximada de 9,5 metros y tendrá una planta baja donde se ubicarán diversos espacios como el acceso principal, punto de atención, el distribuidor por el que se accederá a una sala multiusos de 101 metros cuadrados, vestuarios, almacén, aseos adaptados, despacho de administración, escaleras, ascensor y cuartos de instalaciones.

La planta alta estará conformada por tres salas multiusos para actividades dirigidas de unos 65,00 y 80,00 m2 útiles cada una, comunicadas por un distribuidor y con acceso interior. Además, se incorporarán aperturas longitudinales tanto en planta baja como en alta y seis lucernarios fijos para garantizar una iluminación natural y por lo tanto menor consumo eléctrico.

El segundo volumen estará destinado a la pista deportiva que tendrá una superficie de casi 1.100 metros cuadrados, vestuarios, aseos, almacén y zona de graderío en planta alta con capacidad para casi 200 personas. Este volumen es el de mayor dimensión ya que contará con una altura de 11 metros en el exterior y de 7,5 metros en el interior, que aportará una imagen visualmente moderna e innovadora al edificio.