«Uno de los objetivos que nos marcamos es conseguir tener una Casa Hermandad»

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Hace una década ya que la Hermandad de la Virgen del Rocío comenzó a gestarse en el municipio de El Ejido. Desde entonces no ha dejado de crecer poco a poco pero con paso firme, con nuevos rocieros que deciden unirse, compartiendo sus valores y pasión por la Blanca Paloma. Al frente de esta hermandad se encuentra desde este verano Alicia García, quien ha vivido desde dentro todo el proceso desde su creación.

–¿Por qué una Hermandad del Rocío en El Ejido?

–Porque hay muchos rocieros en El Ejido y tenían que desplazarse hasta Almería, a la Hermandad del Rocío en Almería, ya que no había ninguna más cerca, y porqué no hacer una Hermandad del Rocío como también hay en pueblos de Granada, de Málaga o de Córdoba.

–¿Cuándo comenzó a gestarse?

–A finales de 2013. Ahí fue la primera Romería. Hablamos con el cura para intentar hacer la Hermandad. Primero nos dieron en 2017 el título de Prehermandad, y en 2019 ya nos reconocieron como Hermandad Canóniga de la Diócesis de Almería.

–¿Cuántos hermanos forman parte de la Hermandad del Rocío en El Ejido?

–Alrededor de 400. Una cifra que sube cada año con alrededor de una decena de nuevos hermanos. La imposición de medallas a los nuevos hermanos se hace en el Triduo, que se realiza antes de Pentecostés, antes del Rocío.

–¿Y hay jóvenes?

–Sí hay niños jóvenes, pero es verdad que la vocalía de Juventud de la Hermandad ha estado un poco parada en estos primeros años. En esta nueva candidatura queremos fomentar mucho esta vocalía, para que los jóvenes se sientan más protagonistas en la Hermandad y sean más activos.

–¿De dónde viene su pasión por la Virgen del Rocío?

–Siempre me ha gustado la Virgen del Rocío, desde pequeña, sin que en mi casa fueran rocieros. Siempre he querido ir, pero cuando era pequeña no podía ir por los estudios, tampoco conocía a nadie con quien poder ir, pero yo lo veía todos los años en la tele.

Había ido al Rocío, pero no en romería. En romería no fui hasta que no llegué a El Ejido y conocí a mi marido. Él estaba preparando el Rocío con un grupo de amigos, me pude apuntar ese año y desde entonces ya no he faltado, salvo los años de la crisis sanitaria de la covid-19.

–¿Y por qué decide presentarse a Hermana Mayor de la Hermandad?

–Somos un grupo de gente que teníamos unas ideas diferentes, que queríamos hacer cosas. Decidimos presentar otra candidatura y hemos tenido el apoyo necesario.

–¿Ha cambiado mucho la Junta Directiva?

–Hay un grupo que continúa de la anterior y luego hay varias personas nuevas que se han incorporado en esta candidatura, pero sí somos más variados en edades. Hay gente más mayor y gente más joven. Gente mayor con experiencia rociera de toda su vida y los que somos menos mayores, que tenemos menos experiencia, y que podemos aprender mucho, compartir y hacer cosas.

–¿Qué objetivos se plantea para estos próximos años?

–Lo que queremos sobre todo es que los Hermanos se sientan más de la Hermandad, que la sientan cercana, que sean más activos, que participen en todas las cosas que se hacen, que colaboren. Por tanto, queremos fomentar mucho la colaboración. Para ello, uno de los objetivos que nos marcamos es conseguir tener una Casa Hermandad para hacer reuniones y convivencias, porque eso une también mucho a la gente.

Por otra parte, lo ideal sería conseguir que cada vez venga más gente a La Sabatina y queremos también finalizar el Reglamento Interno. Otro tema que es muy importante y que queremos conseguir en esta candidatura es conseguir el dinero suficiente para poder comprar el Simpecado.Tenemos el diseño hecho, pero no tenemos el dinero suficiente para poder comprarlo. Son muchos los retos que tenemos por delante.