Nuria Victoria toma posesión como Hermana Mayor de la Hermandad de la Divina Infantita

La Hermandad de la Divina Infantita tiene nueva Hermana Mayor, Nuria Victoria López, que tomó posesión en un acto que se realizó en la Iglesia ... Parroquial de San Isidro Labrador.

La misa celebrada contó con la presencia de las concejalas Elena Gómez y Delia Mira, quienes felicitaron a la nueva Hermana Mayor por su nuevo cargo con el que va a «difundir la devoción por la Inmaculada Niña en todo el municipio» y destacaron la gran labor que llevó a cabo durante los últimos cuatros años la Hermana Mayor saliente, Rosa Rodríguez.

Por su parte, Nuria Victoria pertenece a la Hermandad desde su fundación y a la Junta de Gobierno desde hace años. Entre sus funciones va a estar cuidar de la Divina Infantita y estar al servicio de los devotos y de todas las convocatorias eclesiásticas relacionadas con la Inmaculada Niña.