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Nuria Victoria toma posesión como Hermana Mayor de la Hermandad de la Divina Infantita

La misa contó con la presencia de las concejalas Elena Gómez y Delia Mira, quienes felicitaron a la nueva Hermana Mayor por su nuevo cargo

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Un momento de la toma de posesión del cargo.

Javier Cortés

El Ejido

La Hermandad de la Divina Infantita tiene nueva Hermana Mayor, Nuria Victoria López, que tomó posesión en un acto que se realizó en la Iglesia ... Parroquial de San Isidro Labrador.

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Nuria Victoria toma posesión como Hermana Mayor de la Hermandad de la Divina Infantita

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