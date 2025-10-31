Nunhems invertirá en un nuevo centro de I+D+i que empezará a construirse a principios de 2026

El negocio de semillas hortícolas de BASF iniciará la construcción de un centro de investigación y desarrollo de vanguardia en El Ejido. Con una superficie ... de 25 hectáreas, esta nueva instalación sentará las bases para seguir impulsando la innovación y la excelencia operativa.

La construcción comenzará a principios del próximo año 2026 y BASF prevé que esté plenamente operativa en dos años, a principios de 2028. Una vez en funcionamiento, este nuevo centro de I+D+i en El Ejido absorberá progresivamente las actividades que actualmente se llevan a cabo en los dos centros que la empresa tiene en la provincia almeriense, el de Almerimar y el de Santa María del Águila.

Esta inversión refuerza el liderazgo de BASF | Nunhems en el sector de las semillas hortícolas y pone de manifiesto su compromiso con el desarrollo económico y social de la región.

«Este nuevo centro de investigación en Almería está diseñado para ofrecer variedades innovadoras y soluciones adaptadas a las necesidades dinámicas de nuestros clientes, contribuyendo con ello a los esfuerzos de BASF por desarrollar continuamente innovaciones sostenibles para agricultores de todo el mundo. Proporciona a nuestro equipo el espacio y las herramientas necesarias para acelerar la innovación en línea con nuestras expectativas de crecimiento», afirmó Ena Hartig, Vicepresidenta de I+D en BASF.

Asimismo, las principales actividades del negocio de semillas hortícolas en Almería, se consolidan en una única ubicación que pasará a ser la sede central de esta unidad de negocio en España.

Futuro centro

El futuro centro de I+D+i contará con invernaderos multitúnel, instalaciones avanzadas de mejora y espacios dedicados a la fitopatología, investigación y desarrollo de última generación, con las que poder ofrecer nuevas soluciones para el mercado que satisfagan a toda la cadena de valor, una filosofía de trabajo que ha sido siempre la insignia del equipo de BASF | Nunhems.

Este edificio de oficinas moderno, diseñado entorno a espacios de trabajo abiertos, fomentará la colaboración y la flexibilidad. El centro incluirá departamentos de atención al cliente, finanzas, marketing y ventas, así como el centro logístico de la distribución de semillas en España y Portugal.

«Esta nueva instalación representa un paso clave para reunir y hacer crecer las operaciones de BASF | Nunhems en España», comentó Paco González, Director General de Nunhems Spain, quien añadió que «este nuevo centro prestará servicio no solo a la provincia y a Iberia, sino también a otras regiones del mundo. La elección de Almería como sede para esta inversión y la decisión de trasladar nuestra sede social a El Ejido confirman a esta provincia como referente mundial en la innovación y producción de hortalizas».

«Contamos con el mejor equipo del mundo y ahora necesitamos también las mejores instalaciones. Este nuevo entorno de trabajo nos permitirá seguir liderando el sector y, aún más importante, proporcionar soluciones de máxima calidad a nuestros clientes y a la sociedad, fomentando un crecimiento conjunto y sostenible», concluyó.

Acerca de la División de Soluciones Agrícolas de BASF

La agricultura es fundamental para proporcionar alimentos saludables y asequibles a una población mundial en constante y rápido crecimiento. Al mismo tiempo, está reduciendo su impacto sobre el medioambiente. Colaborando con partners y agricultores expertos e integrando los criterios de sostenibilidad en la toma de todas las decisiones sobre el negocio, ayudamos a los agricultores para que puedan contribuir a una agricultura sostenible.

Por esta razón BASF invierte fuertemente en I+D y en nuevos productos, así como en ideas innovadoras que se transforman en acciones concretas en el campo. Nuestra cartera incluye semillas y características genéticas específicamente seleccionadas, productos para la protección de cultivos de origen químico y biológico, soluciones para la gestión del suelo, la sanidad vegetal, el control de plagas y soluciones digitales para la agricultura.

Gracias a equipos altamente profesionales trabajando en laboratorio, en el campo, en las oficinas y en la producción, BASF trabaja para encontrar el equilibrio adecuado entre los agricultores, la agricultura y los intereses de las generaciones futuras. En 2021 la División de Soluciones Agrícolas de BASF generó un volumen de negocio de 8.200 millones de euros.

Acerca de BASF

En BASF, según la empresa, «creamos química para un futuro sostenible. Nuestra ambición: queremos ser el partner preferido de nuestros clientes en su transformación verde. Combinamos el éxito económico con la protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Alrededor de 112.000 personas empleadas en el Grupo BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países del mundo. Nuestro cartera está organizada, como negocios core, en los segmentos Productos Químicos, Materiales, Soluciones Industriales, y Nutrición y Cuidado; nuestros negocios independientes (standalone) se agrupan en los segmentos Tecnologías de Superficie y Soluciones Agrícolas. BASF generó unas ventas por valor de 65.300 millones de euros en 2024. Las acciones de BASF se cotizan en la bolsa de Fráncfort(BAS) y en recibos de depósito americanos (BASFY) en Estados Unidos».