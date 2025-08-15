Un nuevo videomarcador para un estadio municipal de El Ejido El Estadio Municipal de Santo Domingo contará con esta novedad que tendrá un coste final de algo más de 25.000 euros

La Junta de Gobierno se celebra en el Ayuntamiento de El Ejido.

J. Cortés El Ejido Viernes, 15 de agosto 2025, 12:50 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno celebrada este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido dio el visto bueno a la aprobación de la adjudicación del contrato para el suministro de un nuevo videomarcador para el Estadio Municipal de Santo Domingo, con el que sustituir el actual, que tendrá un coste final de 27.376,25 euros.

La Junta de Gobierno también aprobó la contratación del suministro de carburantes al Ayuntamiento y a sus organismos autónomos para la totalidad de su parque móvil, así como para la maquinaria y utillaje municipal, a Campoejido por un montante económico de 130.000 euros anuales.

Asimismo, se dio luz verde a la ampliación del plazo del contrato del suministro e instalación de mobiliario urbano en el núcleo de Almerimar hasta el próximo 1 de octubre, para completar los trabajos de colocación de jardineras, papeleras y bancos en distintos puntos que requerían de la actuación.

Por otra parte, entre el resto de los puntos del orden del día también ha destacado la adjudicación de licencias de software para los servicios de Ingeniería y Arquitectura del Ayuntamiento.

Una herramienta imprescindible en el trabajo con planos, mapas y diseño gráfico, con el que mejorar la productividad y eficacia en los proyectos y trabajos del día a día de esta área municipal.