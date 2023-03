Nuevo revés para Balerma tras rechazarse las alegaciones para parar el deslinde de Costas Desde la Mesa de Trabajo por la Estabilización de la Playa de Balerma afirman que no se quedarán quietos, plantarán guerra y la próxima semana decidirán las acciones a emprender

Cuando todas las miradas de los balermeros estaban puestas en conocer los resultados del Estudio que se está llevando a cabo para determinar la solución definitiva que resuelva los problemas de degradación y regresión de su playa y que se deberá conocer en las próximas semanas, llega para ellos un nuevo revés. Y es que son muchos los frentes que tienen abiertos y todos en la línea de Costas.

Este pasado miércoles, el Club Náutico de Balerma recibió la resolución al recurso de reposición que interpusieron el pasado 25 de diciembre solicitando la nulidad y suspensión del deslinde aprobado para el tramo comprendido entre la Rambla del Loco y la punta de la Peña del Moro, que no solo lleva la nueva línea de costa hasta el límite de la carretera, sino que amplía de 20 a 100 metros la zona de servidumbre, lo que desde la Mesa de Trabajo por la Estabilización de la Playa de Balerma considera que se corta toda proyección de crecimiento de Balerma como pueblo y de desarrollo turístico de este núcleo costero.

Una resolución que se convierte en un nuevo jarro de agua fría, puesto que se rechazan todas las alegaciones presentadas y se mantiene la decisión inicial. Un hecho que no por esperado, duele menos a los balermeros que ven cómo se les escapan de las manos poco a poco las herramientas para conseguir una modificación de una decisión que afirman no entender.

Ahora, la siguiente posibilidad que se les abre es interponer un recurso contencioso-administrativo para lo cual se establece un plazo de dos meses .

La Mesa de Trabajo se reunirá previsiblemente esta próxima semana con el objetivo de analizar qué pasos dar a partir de ahora. «Tenemos que estudiar qué medidas emprender, pero los deslindes no van a acabar con nosotros y no vamos a ceder», afirma José Antonio Peña, portavoz de la Mesa de Trabajo, quien también aseguró que no les van a callar «con el tema de la erosión de la playa y el estudio porque son dos temas distintos. Hay que tomar medidas y las tomaremos».

Entre ellos, se plantearán si volver a las convocatorias que desde Somos Mediterránea organizan cada mes delante de la Subdelegación del Gobierno de cada provincia y que en Almería se tendría que haber realizado ayer. «Decidimos hace semanas no sumarnos como medida de buena voluntad a la espera de conocer las conclusiones del estudio que se conocerán en abril, pero si hubiéramos tenido la resolución antes, quizás hubiéramos cambiado de idea. Ahora lo estudiaremos», señala Peña.

Lo que aún no se explican es el motivo por el que si el Servicio Provincial de Costas en Almería emitió informe el 28 de febrero de 2023 desestimando las alegaciones, la resolución no se aprueba hasta el 16 de marzo y no reciben comunicación hasta el 22 de este mes, y se preguntan si ya tenía constancia de esto el subdelegado del Gobierno, José María Martín, que precisamente estuvo reunido con el Jefe de Costas en Almería a comienzos de este mismo mes, junto a la empresa encargada del estudio del litoral, pero nada sobre este tema se ha hecho público.