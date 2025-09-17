Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nuevo mobiliario y equipamiento para la asociación 'Activa Tu Ocio' por el 'Día de la Buena Gente'

El Ejido ·

En el caso de Carrefour Almerimar, se ha unido junto a Carrefour Vícar para conmemorar esta jornada llevando a cabo labores de acondicionamiento

J. C.

El Ejido

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:10

Carrefour y su Fundación Solidaridad celebraron este 17 de septiembre su tradicional 'Día de la Buena Gente' a través del que cubren necesidades de entidades sociales con colaboraciones. En el caso de Carrefour Almerimar, se unió junto a Carrefour Vícar para conmemorar esta jornada llevando a cabo labores de acondicionamiento en las instalaciones de la asociación 'Activa Tu Ocio y Di Capacitados' con los que van a contribuir a la creación de un espacio más adaptado a las necesidades de los usuarios a través de la donación de equipamiento y mobiliario, iluminación y decoración.

La edil de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, felicitó a los gerentes José Luis Alba Podadera y Eva Gómez «por esta iniciativa que sin duda va a facilitar el trabajo que desempeñan cada día en este centro».

El Ayuntamiento de El Ejido mantiene la colaboración con esta asociación, al igual que con otros colectivos sociales del municipio, aportando recursos técnicos y humanos mediante dos convenios. Además, este colectivo dispone de un espacio en el Centro de Iniciativas Empresariales para su Centro Ocupacional, que es donde se acometieron las tareas por parte de Carrefour.

