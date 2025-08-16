Nueva zona de sombreado en la Parada de Taxis de la Estación de Autobuses de El Ejido Los dos módulos de marquesina fijos que se instalaron dan cobertura a cuatro vehículos para así mejorar el sombreado

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, visitó a principios de esta semana la zona de la parada de Taxis ubicada junto a la Estación de Autobuses de El Ejido, junto al concejal de Obras Públicas, David Fernández, para comprobar los trabajos que se llevaron para la colocación de una zona de sombreado que desde este fin de semana ya está dando servicio.

El primer edil destacó que «era una actuación necesaria para mejorar las condiciones en las que desarrolla su tarea diariamente nuestro sector del taxi» e incidió en que «con este nuevo sombreado ofrecemos una mayor comodidad a los profesionales del gremio de este servicio público necesario e imprescindible en el cumplimiento de los objetivos de movilidad urbana de todo el municipio».

Durante la visita, el máximo responsable municipal tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones con algunos de los taxistas, que valoraron muy positivamente esta medida, especialmente importante durante el período estival para combatir el calor diurno existente.

En este sentido, se instalaron dos módulos de marquesina fija, con unas dimensiones de 7,75 metros de longitud y 4,20 metros de ancho, cada una de ellas, que da cobertura a una superficie total de 65,10 metros cuadrados y con capacidad para un máximo de cuatro vehículos.

Asimismo, la estructura, cimentada mediante un sistema de zapatas aisladas, está fabricada en acero galvanizado pintado, con pilares de 2,20 metros de altura y cubierta con una lona de PVC de alta resistencia en color beige natural.

Además, durante los próximos días, la empresa DUE finalizará la instalación total y la adecuación de toda la zona, si bien desde este fin de semana la nueva zona de sombreado ya se encuentra en uso.

A su vez, el proyecto de sombreado contó con un presupuesto total de 16.897 euros, IVA incluido y se seguirá trabajando para incrementar esa zona de sombreado en un futuro, con el objetivo de mejorar los servicios y las estancias para los vecinos y turistas que visiten el municipio ejidense durante todo el año.