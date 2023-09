Nueva York da la bienvenida al director de cine ejidense Antonio Morales

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El director de cine ejidense AntonioMorales se encuentra esta primera quincena de septiembre grabando su primer largometraje completamente en inglés. Una aventura que afronta con ilusión. De hecho, está previsto que 'No ghost Inside' (Ningún fantasma dentro), título que encabeza esta nueva producción vea la luz en la segunda mitad de 2024.

'No ghost Inside' es una coproducción hispanoamericana. «Es la primera en inglés, pero ya había grabado yo antes un experimento que se llama 'Miss Futuro' que me sirvió para entrar en contacto allí con personas en Nueva York y especialmente con un productor argentino que se llama Leonardo Morales que vive allí», explica Antonio Morales, quien añade que «le gustó muchísimo la primera y me propuso la idea de conseguir recursos para hacer una coproducción España-EEUU de una película de género Mumblecore».

Este género responde a un movimiento cinematográfico que nace en el seno del cine independiente norteamericano, cuyas películas se caracterizan por ser de muy bajo presupuesto, girando en torno al drama-comedia. Suelen estar rodadas en digital, y ubicadas en Estados Unidos.

De hecho, 'No ghost Inside' es una comedia con tintes mágicos ambientada en Nueva York que está protagonizada por la actriz gallega Ada Fernández, junto a las norteamericanas Annie Hägg y Rachel Neel, con la colaboración especial de la directora y actriz chilena Nicole Costa y el actor almeriense Óscar Martín.

«Es una película Dramedy, mezcla de drama y comedia, aunque mucho más potenciada la comedia, con toques bastante mágicos», subraya el director ejidense.

«Estuve escribiendo el guión, que me llevó bastantes meses, se lo pasé a Leonardo Morales, le gustó y como estaba allí Ada Fernández, una actriz gallega con la que había trabajado mucho en teatro y también en la película de 'Miss Futuro', nos liamos la manta a la cabeza y esta primera mitad de septiembre vamos a rodarla a Nueva York», señala Antonio Morales.

De hecho, la película se grabará principalmente en Brooklyn y Manhattan, si bien también contará con secuencias rodadas en el barrio de Queens y en el famoso parque de atracciones neoyorkino de Coney Island.

Las películas 'The Florida Project', de Sean Baker, y 'Frances Ha', de Greta Gerwig, parten como inspiración en esta particular historia que narra las aventuras de una inmigrante española madre soltera, con poderes paranormales en la Gran Manzana, a la que la inesperada visita de una persona del pasado hará saltar por los aires el frágil equilibrio de su vida en la ciudad de los rascacielos.

Como curiosidad de esta propuesta cinematográfica, el hijo de la actriz, de tan solo 3 años, Amaro Bloom, también estará en la película en el papel del hijo de la protagonista.

«Es un reto tremendo, porque es rodarla entera en inglés», afirma Antonio Morales, quien destaca que la cinta también cuenta entre los actores con el ejidense Óscar Martín. «Va a hacer un pequeño cameo desde París, aunque parecerá que está en EEUU».

Una película que contará con una gran fotografía, de la mano de DanEllyson. «En breve estaremos de vuelta, será corto pero bastante intenso», subraya el director ejidense.

Antonio Morales, que debutara en el cine con la comedia 'Marisa en los Bosques' en el año 2017, se encuentra en estos momentos inmerso también en la posproducción del documental 'Reflejos de la casa verde' (2024), un acercamiento cariñoso y singular a la idiosincrasia del los habitantes del poniente almeriense. Asimismo, cuenta en su filmografía con el documental 'Cómo desaparecer dentro' publicada en 2021.