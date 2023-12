Las Norias reparte premios de cuatro quintos y El COPO un segundo

Inmaculada Acién Viernes, 22 de diciembre 2023, 15:16 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La Lotería de Navidad ha visitado hoy el municipio de El Ejido, salpicando de premios a sus vecinos. Aunque no hayan sido números completos, sí que la suerte ha llegado a muchos hogares, sobre todo al núcleo de Las Norias, donde una misma administración, la número 6, ha repartido premios de hasta cuatro quintos, concretamente los números 45.353, 88.979, 86.007 y 37.038.

Víctor Crespo, propietario junto a su hermana Marta Crespo de la administración Número 6 de El Ejido, ubicada en Las Norias se mostraba eufórico con la noticia. Los gritos, los brindis y las botellas de cava no cesaban de descorcharse ante la gran alegría. Es una administración acostumbrada a dar premios, pero es la primera vez que lo hacen en la Lotería de Navidad. «Estamos que no nos lo creemos. Esta mañana me he levandado, me he afeitado y me he ido a comerme unos churros con chocolate con mis abuelos, que tienen ya 90 años, y estando con ellos viendo el sorteo, he empezado a recibir llamadas y whatsapp diciéndome que había tocado en nuestra administración, así que nos hemos enterado por los clientes», confiesa.

No sabe aún la cantidad vendida por la euforia del momento, pero sí saben que algunos son amigos y clientes habituales, porque de ellos sí han recibido ya la llamada confirmándolo. Trabajadores de empresas hortofrutícolas y agricultores están entre los premiados, y esperan que también gente a la que le ayude a vivir con más alegría estas fechas navideñas.

Incluso alguno de los números forman parte de 'la maleta viajera', un producto que han lanzado este año desde esta Administración y que son sobres con diez números, que van del 0 al 9, de hasta 50 destinos distintos de España. «Hemos vendido más de 300 maletas viajeras , que se han ido a todos los rincones de España, más de 3.000 números diferentes, y nos han dicho que algún número se ha colado en la maleta viajera», explica Crespo, quien añade que hoy toca irse todos a comer y a celebrarlo. «Estamos ya preparando maletas viajeras para El Niño y esperamos que en El Niño salgan el primer premio». También sería la primera vez que darían premios para El Niño, que ya es el único sorteo que les falta.

Llevan 12 años con la Administración y desde entonces han repartido premios de la Bonoloto, Primitiva, Quinigol, Lotería del Juves, e incluso «le dimos 212.000 euros a un gallego por la página web», comenta como curiosidad Crespo.

Por otra parte, la Administración del Centro Comercial COPO también ha llevado la suerte a una persona, ya que han vendido un número del segundo premio, el 58303. María del Mar Montoya, propietaria establecimiento del COPO, y María Jesús Villegas, trabajadora de la administración, creen que ha sido un solo número «porque ha sido por máquina, no sabemos ni cuándo ni a quién», confiesan, pero la felicidad de poder llevar la suerte es inmensa para ellas. Esta Administración ya sabía lo que era repartir premios de la Lotería de Navidad, porque en 2016 ya repartió premios del Primero y de un Cuarto. «Ya nos tocaba repetir», comenta entre risas y emoción María del Mar Montoya.

Pero no son las únicas administraciones que hoy han repartido premios. También la Administración Número 3 ha repartido premios del 88979, quinto premio que salió a las 10.10 horas.

Un día para muchos de sonrisas, emoción y sueños, y para otros de volver ilusionarse de nuevo con el Sorteo del Niño, que viene de camino.