Las Norias de Daza vive sus días grandes en honor a la Virgen María, San Indalecio y San Francisco de Asís

Las Norias de Daza celebra esta semana, hasta el domingo 5 de julio, sus fiestas patronales en honor a la Virgen María, San Indalecio y ... San Francisco de Asís con decenas de actividades.

El Ayuntamiento de El Ejido, la Junta Local de las Norias y la Comisión de Fiestas han elaborado una amplia programación para todos los públicos que comprende competiciones deportivas, conciertos, feria del mediodía, actividades para niños y el tradicional desfile de carrozas; aunque el acto principal será la misa y procesión de los patronos de este núcleo ejidense.

Las fiestas comenzarán esta noche, a las 21:00 horas, con la apertura de la Caseta Municipal y la lectura del pregón a las 22:00 horas, que este año corre a cargo de Charo Villanueva, conocida diseñadora de complementos y tocados, natural de este núcleo ejidense. Tras el pregón, tendrá lugar el encendido del recinto y la coronación de las reinas, damas y míster; y la actuación de 'Pili Djk'.

El jueves los grandes protagonistas serán los más pequeños con la celebración del Día de la Bicicleta desde las 10.00 horas e hinchables en el Pabellón de Deportes, a partir de las 18:00 horas. A las 12.00 horas se inaugurará la Feria del Mediodía y por la noche, a las 21:30 horas, llegará la tradicional gala de Playback y la actuación musical de 'Ana Baena y Ricky'.

La programación continuará el viernes con hinchables, Feria del Mediodía en los bares del núcleo y la Caseta, a lo que se suma el teatro en el Parque Manolo Escobar a las 20.00 horas y las actuaciones de 'DJ Alberto' y 'Raúl Vazco'.

El sábado arrancará a las 11:00 horas con el 'Encierro infantil' e hinchables para los niños en el Pabellón de Deportes. Por la tarde, las carrozas recorrerán las principales calles de Las Norias acompañadas de animación. Habrá premios para las tres que mejor desfilen. La orquesta 'Omega' y la 'Orquesta norte' pondrán la nota musical a la jornada en la Caseta Municipal a partir de las 22:30 horas.

El domingo será el día grande del núcleo. Por la mañana, la calle Golondrina (junto al Pabellón) acogerá la Fiesta de la Espuma y los castillos hinchables. El acto religioso central de las fiestas tendrá lugar desde las 19:00 horas, primero con la misa en honor a San Francisco de Asís, San Indalecio y la Virgen María en la Ermita y, acto seguido, la procesión con sus imágenes por las calles del núcleo.

Tras la procesión, 'Elías Soler' y la 'Orquetas norte' actuarán en la Caseta Municipal; y el broche de oro a las Fiestas de Las Norias de Daza 2026 lo pondrá el 'Chupinazo fin de fiestas'.