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Las Norias de Daza vive sus días grandes en honor a la Virgen María, San Indalecio y San Francisco de Asís

La Misa y Procesión de los patronos, la Virgen María, San Indalecio y San Francisco de Asís, se celebrará el domingo a las 19.00 horas

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Un momento de las fiestas.

Javier Cortés

El Ejido

Las Norias de Daza celebra esta semana, hasta el domingo 5 de julio, sus fiestas patronales en honor a la Virgen María, San Indalecio y ... San Francisco de Asís con decenas de actividades.

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