Las Norias da la bienvenida a la Navidad con su tradicional mercadillo

El Centro de Usos Múltiples de Las Norias dio este domingo la bienvenida a la Navidad con la celebración de su tradicional mercadillo, que desde ... hace más de una década organiza la Junta Local de Las Norias, con la colaboración de la Asociación Cultural Activa Las Norias de Daza.

Asociaciones, AMPAs del núcleo y comercios locales expusieron durante todo el día sus productos. Elaboraciones artesanales decorativas o complementos para estas fechas navideñas, así como productos típicos de estas fechas como mantecados, roscos o turrones, entre otros, figuran entre las distintas propuestas que se pueden encontrar en este espacio. Un mercadillo navideño que permite al tejido asociativo recaudar fondos para continuar funcionando y organizando sus actividades el resto del año.

El edil de Educación y Juventud, Javier Rodríguez, y el presidente de la Junta Local de Las Norias de Daza, Carlos Martín, visitaron el Mercadillo Navideño para descubrir las propuestas de este año y departir con los expositores. Durante la jornada se llevó a cabo distintas actividades como un taller de coronas navideñas impartido por Alba Floristería, actividades infantiles que incluyen globoflexia o pintura de caras, entre otros, una exhibición de zumba infantil y la actuación del coro parroquial de Santa María del Águila

No obstante, la más esperada por los más pequeños fue la visita de Papá Noel, que acudió a recoger las cartas con sus deseos para esta Navidad y que se fotografió con ellos.