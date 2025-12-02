Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la jornada. IDEAL

Las Norias da la bienvenida a la Navidad con su tradicional mercadillo

El Ejido ·

El edil de Educación y Juventud, Javier Rodríguez, y el presidente de la Junta Local de Las Norias de Daza, Carlos Martín, visitaron el Mercadillo Navideño

J. C.

El Ejido

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:51

Comenta

El Centro de Usos Múltiples de Las Norias dio este domingo la bienvenida a la Navidad con la celebración de su tradicional mercadillo, que desde ... hace más de una década organiza la Junta Local de Las Norias, con la colaboración de la Asociación Cultural Activa Las Norias de Daza.

