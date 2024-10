Los neumólogos de Poniente estallan: «Indignados, perplejos y desilusionados»

M. C. El Ejido Martes, 22 de octubre 2024, 19:25 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

«Cuando se abrió el Hospital y solo con 2 neumólogos en plantilla, ya disponíamos de un Responsable de Unidad; actualmente con 7 neumólogos parece que 'ya no es necesario', ¿alguien puede entender esto?». Los neumólogos del Hospital de Poniente han mostrado su indignación, perplejidad y desilusión –términos textuales– en un comunicado en el que trasladan su absoluta oposición a la integración del Hospital Universitario de Poniente al Servicio Andaluz de Salud en condiciones al margen de la «dignidad» profesional de los sanitarios: con menos departamentos, menor nivel en el organigrama del SAS y equiparados a hospitales como Baza, Loja o Huércal-Overa.

En un documento girado a los medios, los profesionales advierten de que se han llevado la sorpresa al leer en el BOJA que la «promesa» de una consolidación de una especialidad hospitalaria de Neumología no solo no se ha hecho efectiva sino que ni tan siquiera va a existir la figura de un jefe de Neumología. «Neumología se diluye bajo el macroservicio de Medicina Interna con un solo Jefe central que gestionará varias especialidades. Y nos preguntamos, si tener un jefe no era importante o necesario ¿por qué lo hemos tenido desde el principio?». «Alguien que no es neumólogo no puede tomar las decisiones adecuadas sobre las necesidades del Servicio, el material o equipamiento de la Unidad», abundan.

Los neumólogos, los más directos gestores de la crisis de la Covid-19, subrayan la «memoria tan frágil» de la administración sanitaria andaluza «que ha pasado de los aplausos a quitarnos nuestra dignidad, nuestra identidad y todo por lo que hemos trabajado incansablemente en estos años».

Los sanitarios recogen firmas para exigir que el SAS paralice la reorganización sanitaria que, a su juicio, no solo va a degradar a los profesionales y al centro, sino que va a empeorar la atención sanitaria. El SAS, por su parte, estima que la reorganización es temporal y no afecta a los usuarios.