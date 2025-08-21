Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Educación enseña el evento de Tecnotribu que se llevará a cabo en el municipio. IDEAL

La Nave de Ejidomar acogerá del 1 al 5 de septiembre el campus digital de Tecnotribu

El Ejido ·

El campamento es gratis y se desarrollará de lunes a viernes en horario de mañana y todavía se puede reservar plaza

J. C.

El Ejido

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:49

La Nave de Ejidomar acogerá del 1 al 5 de septiembre una nueva propuesta dirigida a los jóvenes, con las que llenar de conocimiento y diversión los últimos días de las vacaciones estivales. El campus digital de TecnoTribu hará parada en El Ejido para ofrecer a menores de entre 9 y 17 años la posibilidad de introducirse en el mundo de la robótica, la programación y la tecnología.

A través de talleres prácticos, creativos y en equipo, los participantes desarrollarán competencias digitales clave para su presente y futuro en materias como robótica, tecnología, ciencia, videojuegos e Inteligencia Artificial. Una propuesta gratuita puesta en marcha por el Ministerio de Juventud e Infancia, con la colaboración de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería y que llega a El Ejido con la colaboración también del Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Juventud y Educación.

La iniciativa se apoya en la plataforma educativa CODI (Programa de Competencias Digitales para la Infancia). El concejal de Juventud y Educación, Javier Rodríguez, destacó que se trata de «una gran oportunidad para los menores, porque durante una semana van a poder explorar distintos campos relacionados con la tecnología digital, aprender conocimientos que les van a ser de gran utilidad en la esfera académica y personal, ofreciéndoles la posibilidad de desarrollar su potencial en el mundo digital y adquirir competencias muy valiosas».

En el ámbito de la robótica, los participantes aprenderán principios de mecánica, energía y programación, mientras dan forma a estructuras que se mueven, reacción y resuelven retos, a través de legos motorizados, mini coches solares, robots con sensores o circuitos para drones.

Asimismo, se introducirán en las herramientas tecnológicas más actuales desde una perspectiva lúdica y creativa, combinando el arte digital, la realidad aumentada, la realidad virtual y la electrónica básica, de manera que diseñarán, crearán y experimentarán con sus propias manos y dispositivos.

La ciencia también puede ser mágica si se enseña desde la experiencia, por lo que en este ámbito llevarán a cabo actividades prácticas que combinan juego, observación y razonamiento como experimentos con volcanes, elaboración de slime, construcción de puentes, aviones o desafíos científicos.

Los videojuegos forman parte de la realidad de muchos menores y a través de la TecnoTribu se les facilitarán los conocimientos y herramientas para puedan convertirse en desarrolladores de sus propios videojuegos utilizando para ello herramientas como Scratch o editores de pixel art. Aprenderán a programar acciones, diseñar personajes, construir escenarios y dar vida a sus ideas, entre otros.

Por otra parte, uno de los objetivos de la TecnoTribu es que los participantes entiendan la Inteligencia Artificial y aprendan a usarla de forma práctica y divertida puesto que es una herramienta que ya está presente en el día a día de la sociedad. Para ello, los asistentes podrán entrenar modelos simples de IA con imágenes y sonidos, crear sus propios chatbots, generar imágenes o animaciones con herramientas avanzadas y entender cómo funcionan las tecnologías que hay detrás de asistentes virtuales o sistemas de recomendación.

Los asistentes se dividirán en grupos reducidos de edades simulares para asegurar un aprendizaje óptimo y una atención personalizada, y las actividades se desarrollarán en horario matinal. Aún es posible la inscripción a través de la web de tecnotribu.org.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  3. 3 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  4. 4 Sanidad retira una crema hidratante muy conocida por contener bacterias infecciosas
  5. 5 Así llega la DANA a Andalucía: las ciudades con lluvias este fin de semana
  6. 6

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  7. 7

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
  8. 8 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  9. 9 La playa virgen de Andalucía que se mantiene libre de turistas incluso en pleno verano
  10. 10

    Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Nave de Ejidomar acogerá del 1 al 5 de septiembre el campus digital de Tecnotribu

La Nave de Ejidomar acogerá del 1 al 5 de septiembre el campus digital de Tecnotribu