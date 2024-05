Nace una nueva entidad humanitaria para enaltecer la cara más amable de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Inmaculada Acién El Ejido Sábado, 4 de mayo 2024, 23:27 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Toda la sociedad sabe que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, en la práctica, son muchos los que temen a su parte autoritaria y punitiva, por encima de la gran labor social que realizan.

Así, el pasado 7 de septiembre de 2023, un grupo de amigos, la mayoría de ellos miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con experiencia en el mundo asociativo, se unían para constituir la Hermandad Humanitaria por la Defensa y la Seguridad, que tiene su sede en El Ejido pero que ha generado en muy pocos meses una importante estructura a nivel nacional, que sigue creciendo día a día.

«A todos nos unía esa voluntad de ayudar al prójimo. Yo llevo 39 años de Policía Local y año y medio previamente como Guardia Civil, y como yo otros», explica Jesús Vicente Alcaraz, Presidente de la Hermandad, quien incide en que el objetivo que se marcaron fue «ayudar al prójimo al mismo tiempo que ensalzar el nombre de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A veces la gente no ve nuestro trabajo y no nos valora lo suficiente, ven más la parte autoritaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que la parte humanitaria. Queremos poner en valor la parte social. Que la sociedad conozca la cara más amable».

Una asociación sin ánimo de lucro que ha nacido con un gran impulso y mucha energía, lo que la ha llevado a desarrollar en estos apenas ocho meses de vida un gran número de acciones solidarias y de carácter formativo.

De hecho, esta entidad tiene entre sus objetivos llevar a cabo actividades y colaboraciones que realcen la figura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, iniciativas por la memoria de las víctimas del terrorismo, actividades de carácter social, humanitario, culturales y educativas que incrementen el bienestar social de la ciudadanía y el fomento de la integración efectiva de los inmigrantes y otras minorías étnicas residentes.

«Estamos más de 200 afiliados en toda España y de ellos Almería cuenta con más de 78», señala Luis Cara Galafat, vicepresidente de la Hermandad, quien apunta que pese a que la mayoría de miembros de la Hermandad son o han sido miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «puede ser socio o colaborador cualquier persona».

Formación y promoción

Pero no todo lo que hacen son temas sociales, porque como subraya Jesús Alcaraz: «no somos una oenegé, ni lo pretendemos». Así, en los últimos meses también la formación ha tenido un espacio en su programación de trabajo.

«Hemos hecho unas jornadas de formación en el Acebuche para reinserción de presos, como también lo hemos hecho en la cárcel de Albolote, en Granada, centradas en tema de consumo, pero se van a realizar otras sobre cómo hacer un currículo, para que cuando salgan tengan medios para reinsertarse», señala Luis Cara.

No faltan en esa programación tampoco conferencias y jornadas como las que tendrán lugar próximamente en Cádiz relacionada con el análisis y puesta en valor del papel de la mujer en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de dos mesas de debate donde se abordará su presencia desde el año 85 hasta la actualidad y la perspectiva de futuro.

También en previsión se encuentran unas jornadas agrícolas, pero ya en un medio plazo.

En este corto período de tiempo han encontrado el apoyo y la colaboración de muchas empresas del Poniente almeriense y de toda la provincia en general, así como también la ayuda de las administraciones públicas.Tal es el caso que en diciembre, con apenas un trimestre de vida, realizaron una gran recogida de juguetes nuevos, con la colaboración de una quincena de empresa, que se repartieron en el Hospital Universitario Poniente, Procomedor Social de El Ejido, La Legión, la Red Madre de Almería y Granada o el Hospital Materno-Infantil de Granada.

«También se han llevado alimentos a Sevilla, Cádiz o San Fernando, pero siempre a través de asociaciones afines a nuestra Hermandad como puede ser Cáritas Castrense, que es Cáritas militar, o comedores sociales, entre otros», señala Luis Cara.

Y es que como apunta Jesús Alcaraz, hay proyectos y acciones que llevan a cabo por iniciativa propia y otras que las hacen a petición de las asociaciones que se dirigen a ellos.

Mayo trae a Almería un Congreso por las Víctimas del Terrorismo

Son muchas las actividades y los proyectos que ya tiene dibujados tanto a corto como medio plazo la Hermandad Humanitaria por la Defensa y Seguridad. Entre ellos, el más inminente tendrá lugar en las próximas semanas. Concretamente, los próximos 22 y 23 de mayo, la capital almeriense acogerá el I Congreso por las Víctimas del Terrorismo, 'Las Víctimas, los grandes olvidados', que llevará a cabo la Hermandad en colaboración con el Ayuntamiento de Almería y la Hermandad Legionarios de Honor, en el que participarán tanto figuras políticas, como miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, víctimas y familiares de todo el panorama nacional. Un evento del que se irán desvelando todos los detalles en los próximos días.

Por otra parte, desde la Hermandad Humanitaria por la Defensa y Seguridad también se está trabajando en el diseño de una formación básica en lenguaje de signos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas

«En mi caso, soy Policía Local y me he encontrado con el problema de tener que asistir a una persona sordomuda y no ser capaz de atenderla por no poder entenderla. Es necesario una formación básica mínima», incide Jesús Vicente Alcaraz, presidente de la Hermandad.

Una iniciativa que partió de la delegación de la Hermandad en Baleares, que será donde se lleve a cabo esta formación en primer lugar, pero también se está ya trabajando en ella en la provincia de Almería.

«Mi hermana es sordomuda, en una ocasión tuvo un accidente y tuvo que esperar a que acudiera una intérprete de signos para poder ser atendida, en aquel caso fue mi madre», explica Luis Cara Galafat, vicepresidente de la Hermandad.