Nace 'La Cosechadora': un nuevo movimiento independiente para amantes de la cultura

El Ejido tiene un nuevo movimiento cultural. Un espacio creado como punto de encuentro de artistas locales, pero también de todos esos amantes de la cultura en su más amplia expresión, que quieren compartir momentos y disfrutarlos juntos.

Una iniciativa que echaron a andar hace unas cuantas semanas ya de manera oficial cuatro ejidenses con profundas raíces culturales como son Santiago Girón, Emilio Picón, Marisa Alférez y Manuel Iborra, pero que quiere convertirse en un movimiento cultural compartido, al que todo el mundo que lo desee se pueda sumar y en el que sumen.

En la motivación de estos cuatro ejidenses está el hacer algo por su entorno. «Yo me siento en deuda con El Ejido. Es donde tuve mi librería y es la que me formó como gestor cultural. Y sobre todo en deuda con la cultura, así que no quería esperar a jubilarme para tener como mi proyecto por mi comunidad. Y a mis compañeros les pasa igual», confiesa Manuel Iborra.

'La Cosechadora' ha sido el nombre elegido, denominación que nace de un juego de palabras que unan la cultura con la agricultura, que no solo está en la base económica del municipio, sino que ha contribuido a crear la sociedad actual.

«Creo que la primera propuesta la hice yo», reconoce Manuel Iborra, a quien le atraía «el juego etimológico entre cultura y agricultura y, por otra parte, viviendo aquí en El Ejido, cuando salgo a cualquier sitio de España, todo el mundo me pregunta cómo es El Ejido y está claro que es un pueblo de agricultores. Creo que es lo que nos define y, por suerte, hace que económicamente sea un lugar muy saludable».

El logotipo, por su parte, no podía ser obra de nadie más que del propio Santiago Girón, ilustrador, dibujante y guionista de cómics.

De esta manera, 'La Cosechadora' surge con el objetivo de aglutinar a todas aquellas personas con inquietudes culturales. Y es que como explica Manuel Iborra, salvando las distancias, «muchas veces veo con mucha envidia a los aficionados al fútbol que tienen sus peñas donde van a ver los partidos o a hablar de fútbol». Ese espacio es el que, en el ámbito cultural, pretende construir 'La Cosechadora'.

De momento, el espacio físico que se ha convertido en lugar de encuentro ha sido la cafetería 'Tertulia', donde se llevó a cabo su presentación y donde son ya varios los actos y encuentros que se han llevado a cabo.

En este sentido, desde su puesta de largo, cada acto que se convoca recibe una gran acogida. «La verdad es que hay mucha hambre en El Ejido de este tipo de cosas, no porque no se hagan, sino porque hay ganas de más», afirma Manuel Iborra, quien valora «que lo bonito es el nerviosismo con el que estamos viviendo esto y el calor con que nos están acogiendo».

Y es que 'La Cosechadora' busca ser un espacio de aprendizaje colectivo, accesible, participativo, experimental y creativo, donde tengan su hueco tanto la literatura, como la música, la danza, el teatro, la ilustración, la pintura, la escultura, el cómic, la artesanía o la filosofía, entre otras.

De hecho, hasta el momento los encuentros de 'La Cosechadora' han permitido disfrutar de la presentación de 'Un hombre muerto', nuevo poemario de Germán Guirado, y de una actividad que tuvo una gran acogida como el micro abierto. Una iniciativa con la que se ofrece a los asistentes la oportunidad de compartir con el resto de asistentes poemas, cantar, leer relatos u otros textos, de su propia autoría o de otros autores.

Tal fue la acogida que ya hay previsto una segunda cita con 'micro abierto' el jueves 21 de diciembre a las 21 horas. Antes, el 14 de diciembre, la propuesta llega de la mano del grupo Improqué con improvisación teatral, también a las 21 horas, mientras que diciembre cerrará con cuentos infantiles el 28 de diciembre a las 17 horas. Y es que otro de los objetivos que se marcan desde La Cosechadora es que este movimiento pueda abrirse a gente de todas las edades.

«Si hay que poner un pero, sería que sí que da la sensación de que somos ya una generación de personas de 50 años, por lo que, con calma, habrá que buscar cómo podemos ir creciendo hacia otras edades», señala Manuel Iborra.