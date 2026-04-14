Murgijoven se llena de talento y creatividad juvenil por la I Feria de Emprendimiento de El Ejido

La Plaza Mayor y el Espacio MurgiJoven han acogido hoy la I Feria del Emprendimiento de El Ejido, una cita que ha reunido a cientos ... de jóvenes para mostrar proyectos empresariales, sociales y creativos impulsados por alumnado de Secundaria de distintos puntos de la provincia y de fuera de ella.

La iniciativa, organizada por el IES Santo Domingo, el IES Murgi y el IES Francisco Montoya de Las Norias, con la colaboración del Ayuntamiento, ha convertido durante toda la mañana el centro del municipio en un punto de encuentro para fomentar la innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor entre los más jóvenes.

El alcalde, Francisco Góngora, junto al concejal de Educación, Juventud y Participación, Javier Rodríguez, ha visitado los stands instalados en la Plaza Mayor, donde el alumnado ha dado a conocer los trabajos desarrollados en el aula, principalmente en el marco del Programa Educativo de Emprendimiento Educativo. En total, han participado doce centros educativos procedentes de El Ejido, La Mojonera, Vícar, Roquetas de Mar, Baza, Vélez-Rubio y Olula del Río.

En la actividad han participado también Pedro Lozano, director del IES Francisco Montoya, e Ivana Cantero Puertas, profesora de Economía y coordinadora programa de Emprendimiento; Andrés Maldonado, Secretario del centro IES Santo Domingo, y Noelia Lázaro Vargas, jefa de departamento Economía- FOL y Coordinadora del Programa educativo de Emprendimiento educativo; Iván Torralba Valdivia, jefe de departamento Economía y Coordinador del programa de emprendimiento educativo; y Francisco Verde Fernández, vicedirector del IES Murgi; María Yolanda Jiménez Capel, Experta de emprendimiento educativo a nivel provincial de Almería; y Elena Rodríguez García, responsable de emprendimiento educativo en la Delegación Territorial de Almería.

El objetivo de este encuentro fomenta la cultura emprendedora, el aprendizaje práctico y el compromiso social, además de fortalecer la conexión entre los distintos centros educativos, acercando a la ciudadanía el talento, la innovación y la capacidad emprendedora de nuestros jóvenes.

De forma paralela, el Espacio MurgiJoven ha acogido un completo programa de charlas, talleres y experiencias prácticas impartidas por profesionales, emprendedores y entidades del entorno, que han enriquecido la jornada con sus propuestas.

Entre ellas, el CADE ha desarrollado el Scape Room «Piensa como emprendedor… investiga, resuelve y ¡escapa a tiempo!», una actividad participativa que ha puesto a prueba la creatividad, el trabajo en equipo y la capacidad de resolución de problemas del alumnado.

NEXO FP ha impartido el taller «Potencia tus soft skills y construye tu perfil profesional», centrado en reforzar habilidades blandas, aprender a elaborar un currículum eficaz y conocer el acceso a bolsas de empleo público.

ASEMPAL ha participado con «¡Empieza antes que nadie! No tienes ni idea… y eso es perfecto», una propuesta motivacional destinada a despertar el espíritu emprendedor entre quienes aún están definiendo su futuro profesional.

La Asociación Cajamar-Groditech ha ofrecido la ponencia «Un nuevo futuro está ya aquí», en la que se ha abordado cómo la inteligencia artificial está revolucionando el sector agrícola e integrándose en los procesos productivos del campo.

MAMÍFERAS ha compartido la charla «Historia real de emprendimiento… de la idea a la acción», acercando al alumnado experiencias reales sobre el proceso de transformar una idea en un proyecto empresarial.

INNOVA-IJA ha impartido el taller «Activa tu idea: de la inspiración a la acción», orientado a dinamizar ideas de negocio y convertirlas en iniciativas viables.

La Asociación de Comerciantes de El Ejido ha acercado a los alumnos «Historias en primera persona», un espacio testimonial en el que empresarios y emprendedores han compartido sus experiencias y aprendizajes.

TECNOVA ha intervenido con «Del campo a la idea: cómo surgen proyectos agroinnovadores en agroalimentación», una sesión centrada en el origen y desarrollo de iniciativas innovadoras en el ámbito agroalimentario.

Por su parte, Lola Gómez, en representación de ALMUR y Clisol Agro, ha protagonizado la charla «Rompiendo moldes: liderazgo femenino en el mundo rural y turístico», animando a las jóvenes a superar barreras y estereotipos en el ámbito laboral.

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha completado la programación con una experiencia inmersiva mediante gafas de realidad virtual, que ha permitido al alumnado enfrentarse a escenarios simulados para mejorar competencias como la comunicación, el liderazgo o la toma de decisiones.

La feria ha incluido además una vertiente solidaria, con acciones impulsadas por los propios centros educativos a través de la elaboración y venta de productos, cuyos beneficios se destinarán a distintas asociaciones sociales.