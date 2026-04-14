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Uno de los momentos de la I Feria de Emprendimiento celebrada en El Ejido. IDEAL

Murgijoven se llena de talento y creatividad juvenil por la I Feria de Emprendimiento de El Ejido

Este espacio acoge un plan de charlas, talleres y experiencias prácticas impartidas por profesionales, entidades y emprendedores

Javier Cortés

El Ejido

Martes, 14 de abril 2026, 20:06

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La Plaza Mayor y el Espacio MurgiJoven han acogido hoy la I Feria del Emprendimiento de El Ejido, una cita que ha reunido a cientos ... de jóvenes para mostrar proyectos empresariales, sociales y creativos impulsados por alumnado de Secundaria de distintos puntos de la provincia y de fuera de ella.

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Murgijoven se llena de talento y creatividad juvenil por la I Feria de Emprendimiento de El Ejido