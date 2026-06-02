Murgijoven acoge 'No es IA, una exposición del IES Santo Domingo'

El espacio Murgijoven acoge hasta el jueves 25 junio la exposición 'No es IA', que recoge los trabajos realizados durante el curso por los alumnos ... del Bachillerato de Artes del IES Santo Domingo.

El concejal de Educación del Ayuntamiento de El Ejido, Javier Rodríguez, acompañó a los alumnos y profesores del centro en la presentación de esta muestra que pone en valor el arte como medio de expresión de las emociones humanas, en contraposición a la frialdad de las obras creadas con inteligencia artificial.

Durante la presentación, el edil, además de felicitar a los alumnos por el curso, destacó la labor que realiza el instituto en la disciplina artística. «El bachillerado de Artes del IES Santo Domingo es una referencia a nivel provincial gracias al trabajo y al talento de nuestros jóvenes».

A su vez, el espacio MurgiJoven acogió el pasado jueves, 14 de mayo, el encuentro empresarial 'Aportando talento a tu empresa', en el que participaron cerca de 20 empresas de diversos sectores y que organizó Inserta Empleo en Andalucía, en colaboración con la Fundación ONCE y con el Ayuntamiento de El Ejido, con el objetivo de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a nuevas formas de empleo y romper barreras y estigmas en torno a la empleabilidad de este colectivo.

Durante el encuentro, algunas de las empresas que participaron ofrecieron sus experiencias de éxito con empleados con discapacidad.