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Murgijoven acoge 'No es IA, una exposición del IES Santo Domingo'

El concejal de Educación del Ayuntamiento de El Ejido, Javier Rodríguez, acompañó a los alumnos y profesores del centro en la presentación de esta muestra

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Un momento de la exposición.
Un momento de la exposición. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El espacio Murgijoven acoge hasta el jueves 25 junio la exposición 'No es IA', que recoge los trabajos realizados durante el curso por los alumnos ... del Bachillerato de Artes del IES Santo Domingo.

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Murgijoven acoge 'No es IA, una exposición del IES Santo Domingo'

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Murgijoven acoge 'No es IA, una exposición del IES Santo Domingo'